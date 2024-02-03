Дуда сумнівається, що Україна поверне Крим
Президент Польщі Анджей Дуда висловив невпевненість у тому, що Україна здатна повернути під свій контроль окупований росіянами Кримський півострів
Про це він заявив у інтерв'ю журналістам Кшиштофу Становському та Роберту Мазуреку, що було записане у Президентському палаці у Варшаві, й вийшло на YouTube сьогодні, 3 лютого 2024 року.
"Мені важко відповісти на це питання. Я не знаю, чи поверне (Україна - ред.) Крим. Я вірю, що поверне Донецьк і Луганськ. Крим - це особливе місце", - зазначив керівник Польщі у відповідь на пряме запитання про можливість України повернути Крим.
При цьому Дуда став посилатися на історію.
"Я не знаю, чи поверне Україна Крим. Він також особливий з історичних причин. Тому що насправді, якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії", - додав Анджей Дуда.
Питання Криму обговорюється на 27-й хвилині бесіди.
Представники правлячої нині у Польщі "Громадянської коаліції", що восени 2023 року перемогла партію Дуди "Право і справедливість" на парламентських виборах й сформувала уряд, вже виступили з різким осудом даної заяви чинного польського президента. Сам він раніше теж заявляв щодо Криму прямо протилежне.
Новина доповнюється
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе