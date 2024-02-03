Дуда сумнівається, що Україна поверне Крим

Про це він заявив у інтерв'ю журналістам Кшиштофу Становському та Роберту Мазуреку, що було записане у Президентському палаці у Варшаві, й вийшло на YouTube сьогодні, 3 лютого 2024 року.

"Мені важко відповісти на це питання. Я не знаю, чи поверне (Україна - ред.) Крим. Я вірю, що поверне Донецьк і Луганськ. Крим - це особливе місце", - зазначив керівник Польщі у відповідь на пряме запитання про можливість України повернути Крим.

При цьому Дуда став посилатися на історію.

"Я не знаю, чи поверне Україна Крим. Він також особливий з історичних причин. Тому що насправді, якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії", - додав Анджей Дуда.

Питання Криму обговорюється на 27-й хвилині бесіди.

Представники правлячої нині у Польщі "Громадянської коаліції", що восени 2023 року перемогла партію Дуди "Право і справедливість" на парламентських виборах й сформувала уряд, вже виступили з різким осудом даної заяви чинного польського президента. Сам він раніше теж заявляв щодо Криму прямо протилежне.

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