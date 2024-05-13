Фанати Євробачення зустріли alyona alyona на залізничному вокзалі в Києві
Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" alyona alyona повернулася з Мальме до Києва, Jerry Heil вирушила на Каннський кінофестиваль
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
13 травня натовп шанувальників на центральному залізничному вокзалі Києва зустрічав представницю України на Євробаченні-2024, яка привезла зі Швеції третє місце пісенного конкурсу. Alyona alyona повернулася додому потягом "Хелм - Київ", а Jerry Heil поїхала на Каннський фестиваль, який стартує 14 травня.
Українську делегацію на пероні зустрічали квітами та піснею Teresa & Maria.
Сюрпризом для співачки alyona alyona стало те, що зустріти її також приїхали батьки.
Реп-виконавиця поділилась, що виступом задоволена. Каже: приїхала з дуже гарними враженнями. Зі Швеції alyona alyona привезла багато сувенірів і незабаром збирається влаштувати благодійний розпродаж.
У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею The Code. Jerry Heil і alyona alyona, які представляли Україну, посіли третє місце.
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