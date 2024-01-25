Франція передала Україні ще дві РСЗВ LRU в рамках "коаліції артилерії"

Про це повідомив очільник коаліції "Артилерія для України", генерал Жан-Мішель Гійотон в інтерв'ю пресслужбі міноборони Франції.

У рамках цієї коаліції, Франція передала Україні дві додаткові реактивні системи залпового вогню LRU, що збільшило загальну кількість французьких систем.

"Франція має право очолити цю коаліцію з огляду на передану Україні артилерійську техніку: близько тридцяти "цезарів", тоді як у нас було лише 75, чотири пускові установки залпового вогню LRU, гармати TRF1 та міномети калібру 120 міліметрів", - сказав генерал.

Як відомо, у звіті про військову допомогу Україні за 2022-й рік міноборони Франції повідомляло тільки про дві передані ЗСУ системи LRU. Таким чином, можна зробити висновок, що після цього була ще одна поставка, про яку не оголошували в ЗМІ.

Lance-roquettes unitaire або скорочено LRU – це французький варіант американської M270 MLRS.

Вони оснащені модернізованою системою управління вогнем EFCS, новою навігаційною системою (з використанням GPS) та новою системою зв’язку.

Усього модернізацію пройшли 13 із 57 РСЗВ французької армії протягом 2011-2014 років. Потім їх відправили до складу 1-го артилерійського полку.

Інші бойові машини, які вирішили не оновлювати, потрапили на зберігання. Загалом Франція планує замінити всі свої M270 до 2027 року.

Перші LRU Збройні Сили України отримали восени 2022 року в кількості чотирьох одиниць.

Як і американський варіант, LRU може використовувати реактивні високоточні снаряди сімейства GMLRS, що забезпечує їй неперевершену точність та дальність стрільби до 80 км.