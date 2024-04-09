Громадська рада при парламентському комітеті з питань свободи слова переобрала керівництво

Головою Громадської ради було обрано Миколу Типусяка, директора з маркетингу телеканалу Еспресо.

Заступником голови став Володимир Фомічов, кореспондент видання LIGA.net та представник організації “Школа Медіапатріотів”.

Секретаркою Громадської ради залишилась Наталія Зворигіна, головна редакторка газети “Запорізька правда”.

Згідно з положенням, метою діяльності Громадської ради при парламентському комітеті є “забезпечення прав на свободу слова, прав громадян на інформацію, гарантій діяльності засобів масової інформації, захисту прав журналістів і працівників засобів масової інформації”.

Серед основних напрямків діяльності, - попередній розгляд, громадська експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері свободи слова, прав громадян на інформацію, захисту прав журналістів і працівників засобів масової інформації, гарантій діяльності засобів масової інформації; відстеження та аналіз діяльності органів влади, пов’язаної з дотриманням права на свободу слову та інформацію; відстеження перебігу справ щодо порушення прав журналістів та їх діяльності тощо.

Новообраний голова висловив сподівання, що Громадська рада діятиме відкрито, незалежно та професійно. “Ми завжди будемо відкриті до діалогу з медіа, експертами та суспільством. Адже лише спільними зусиллями ми зможемо надійно захистити фундаментальне право на свободу слова в Україні”, - прокоментував Микола Типусяк.

До складу Громадської ради входить 15 представників, зокрема, Роман Васильняк, адвокат, член ГО “Платформа прав людини”; Діана Дуцик, членкиня Комісії з журналістської етики, виконавча директорка ГО “Український інститут медіа та комунікації”; Наталія Зворигіна, головна редакторка газети “Запорізька правда”, членкиня правління ГО Клуб друзів “Запорізької правди”; Валерій Іванов, президент МБФ “Академія української преси” завідувач кафедри Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка; Дмитро Комаров, SEO та SMM-менеджер групи сайтів Afisha Media Group, журналіст, ведучий ефірів радіостанції “Філадельфія ФМ”; Ліза Кузьменко, голова ГО “Жінки в медіа", членкиня Комісії з журналістської етики; Галина Петренко, директорка ГО “Детектор медіа”; Олексій Погорелов, президент ГС “Українська Асоціація Медіа Бізнесу”; Тетяна Попова, письменниця, журналістка, телеведуча, військова кореспондентка; Оксана Романюк, директорка ГО “Інститут масової інформації; Андрій Соломаха, член керівного комітету Проєкту Ради Європи “Захист свободи слова та свободи медіа в Україні”, заступник директора Омега ТВ; Микола Типусяк, директор з маркетингу телеканалу Еспресо; Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України; Володимир Фомічов, кореспондент видання Liga.net; Зоя Шарикова, представниця БО Всеукраїнський благодійний фонд “Журналістська ініціатива”.