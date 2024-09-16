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In Solidarity with Ukraine: культурні діячі з Бразилії відвідали Україну

16 вересня, 2024 понедiлок
11:43
Суспільство Делегація культурних діячів з Бразилії в Ягідному на Чернігівщині

Український ПЕН прийняв делегацію культурних діячів та журналістів з Бразилії в межах програми In Solidarity With Ukraine ("Солідарні з Україною") за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Еспресо — інформаційний партнер програми

Зміст

Україну відвідали журналіст Серджіу Утш, головна редакторка онлайн-каналу Meio Флавія Таварес та режисер, сценарист і продюсер кіно- і телевізійних фільмів Ґуто Пашко.

В перший день візиту бразильська делегація познайомилася з українськими культурними діячами та правозахисниками. Зокрема вони зустрілися з представниками Truth Hounds (громадської організації, що займається розслідуванням воєнних злочинів) та Центру прав людини ZMINA. Також гості відвідали Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, де особисто поспілкувалися з постійною представницею Президента України в АР Крим Тамілою Ташевою та заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, журналістом, колишнім політв’язнем Наріманом Джелялом. Пізніше Утш, Таварес і Пашко познайомилися з кінорежисеркою і поеткою Іриною Цілик, а також із генеральною директоркою Довженко-Центру Оленою Гончарук.

Наступного дня бразильські делегати вирушили до Харкова та Ізюма. Ця поїздка мала на меті показати гостям наслідки російської збройної агресії на території України, а також — продемонструвати стійкість українців і українок, які продовжують жити під щоденними обстрілами. З такою ж ціллю вони згодом поїхали на Київщину — в Бучу, Ірпінь та Бородянку, а також в Ягідне на Чернігівщині.

Під час візиту гості взяли участь у публічній розмові “Бразилія та Україна: чи можливі точки дотику?”, яку модерував президент Українського ПЕН, філософ Володимир Єрмоленко.  Разом вони намагалися відповісти на питання, чи можуть бразильське та українське суспільство налагодити розмову.

Журналіст Серджіу Утш, який висвітлює російсько-українську війну з 2014 року, зауважує, що між українцями та бразильцями присутнє нерозуміння. Він впевнений, що попереду — ще багато роботи.

“Ця остання поїздка відкрила мені нові перспективи: наприклад, чудову і дивовижну історію про те, як українці сьогодні продають і читають більше книг, ніж до повномасштабного вторгнення, в запеклій боротьбі за ідентичність. Однак, порозуміння і спілкування — це дорога з двостороннім рухом. Гадаю, щоб вас краще розуміли, вам також потрібно більше знати про Бразилію”, — наголошує Серджіу Утш.

Для режисера українського походження Ґуто Пашка цей візит до України став вже п’ятим, адже він продюсував та знімав фільми про українців для бразильської аудиторії. Втім, він зауважує, що жодна з поїздок не зрівняється з цим досвідом, що дозволив йому побачити історію в дії, стати її частиною.

“Найбільше мене вразила стійкість і опір українського народу, народу, який ніколи не здається. Було дуже цікаво спостерігати, як люди намагаються підтримувати «нормальне» життя посеред усього цього. Життя триває. Воно повинно продовжуватися”, — підкреслює Пашко.

Ґуто Пашко планує створити документальний фільм про свій останній візит до України. Інші делегати, отримавши чіткішу перспективу під час візиту, також висловлюють бажання продовжувати висвітлювати російсько-українську війну для бразильської аудиторії.


 
Теги:
Бразилія
Війна з Росією
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