ISW: Росія почала розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed
У четвер, 18 січня, у Росії заявили, що розпочали розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed. Він матиме назву "Яструб" та дальністю польоту 350 кілометрів
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Зазначається, що розробку нового БПЛА розпочало російське конструкторське бюро "Стратім". Там заявили, що наразі тривають льотні випробування прототипу. Вже у першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового дрону.
У бюро стверджують, що російські війська використовуватимуть безпілотник як приманку для відволікання української ППО. Це означає, що вони використовуватимуть тактику, яку раніше застосовували під час серії атак на Україну.
Аналітики також зазначають, що 18 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав у Московській області Державне машинобудівне конструкторське бюро "Радуга" (ДержМКБ "Радуга"), дочірнє підприємство Корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ).
Генеральний директор КТРВ Борис Обносов відповів на вимогу Шойгу збільшити дальність дії невизначеної зброї з 250 кілометрів до понад 300 кілометрів, заявивши, що вони вже випробували неустановлену зброю з дальністю 310 кілометрів.
За його словами, ДержМКБ "Радуга" знизило вартість виробництва цієї зброї та збільшило її бойову частину з 450 до 800 кілограмів. Генеральний директор ДержМКБ "Радуга" Сергій Богатіков повідомив, що підприємство подвоїло штат співробітників, закупило нове випробувальне обладнання та інструменти, розширило виробничі площі, а також встановило 12-годинні зміни.
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