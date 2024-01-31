Ізраїль вимагає відсторонити генсека ООН Гутерріша
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерріш має залишити посаду генерального секретаря Організації об'єднаних націй (ООН)
Про це пише Politico.
Зазначається, що ізраїльський міністр зробив таку заяву через те, що деякі співробітники ООН підтримали бойовиків ХАМАС та брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня.
"Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерріш має піти у відставку або ООН має замінити його", - сказав Кац.
-
ООН звільнила кількох співробітників свого агентства у справах палестинських біженців через їхню ймовірну участь в атаці ХАМАС 7 жовтня. США, Канада, Австралія, Британія, Італія, Німеччина, Нідерланди та Швейцарія припинили фінансування агентства.
-
У неділю, 28 січня, Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав країни продовжити фінансування головного агентства, що надає допомогу в Газі, після того, як кілька його співробітників були звинувачені в участі в нападі ХАМАС на Ізраїль.
-
Згодом стало відомо, що досьє ізраїльської розвідки містить звинувачення в тому, що деякі співробітники Близькосхідного агентства ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня..
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.67Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе