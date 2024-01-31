Ізраїль вимагає відсторонити генсека ООН Гутерріша

Про це пише Politico.

Зазначається, що ізраїльський міністр зробив таку заяву через те, що деякі співробітники ООН підтримали бойовиків ХАМАС та брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня.

"Звичайно, він несе відповідальність як генеральний секретар ООН. Гутерріш має піти у відставку або ООН має замінити його", - сказав Кац.