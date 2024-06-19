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Кандидат у прем’єри Франції Барделла заявив, що не підтримає передачу Україні далекобійних ракет

19 червня, 2024 середа
16:36
Світ Жордан Барделла

Президент французької правої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що у разі обрання прем'єром не надсилатиме в Україну далекобійну зброю, яка дозволить завдавати удари по РФ

Зміст

Про це пише Politico та Reuters.

Жордан Барделла заявив, що підтримує право України на захист від Росії, проте в разі обрання його прем'єр-міністром він не надасть Києву далекобійні ракети, які дозволять бити по території країни-агресора.

"Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та техніку, необхідні для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться - це відправка обладнання, яке може мати наслідки ескалації у Східній Європі", - сказав Барделла.

Він також додав, що не поділяє ідеї Емманюеля Макрона щодо відправлення французьких військових в Україну.

Водночас у Reuters додали, що навіть якщо "Національне об'єднання" очолить уряд Франції, Емманюель Макрон залишиться президентом і главою французької армії. 

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.   

6 червня Макрон дозволив Україні завдавати ударів по РФ французькою зброєю.

Теги:
Україна
Росія
Франція
Війна з Росією
Світ про Україну
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