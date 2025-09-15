На Сумщині чоловіка затримали за замовлення вбивства колишньої співмешканки

За даними Нацполіції, на початку вересня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань отримали інформацію про чоловіка, який намагався знайти кілера серед криміналітету, щоб помститися колишній співмешканці.

26-річний житель Сумської області планував убивство 24-річної жінки, з якою раніше жив спільно. Мотивом стали ревнощі та фінансові суперечки під час стосунків.

Щоб врятувати життя жінки, поліцейські інсценували її вбивство та надали замовнику фотографії "жертви". Під час передачі другого траншу у розмірі $10 тис. організатора замаху затримали оперативники та вилучили гроші.

Підозрюваний, знайшовши "виконавця", передав йому фотографію жінки та детально описав її щоденні маршрути, щоб полегшити здійснення злочину. Крім того, він виплатив аванс у розмірі 15 тис. грн. Решту від обумовленої суми пообіцяв віддати після її вбивства.

За словами слідчих, чоловік планував, щоб жінку вбили найжорстокішим методом — ножем у кафе під час інсценованого конфлікту. Проте виконавець наполіг на застосуванні вогнепальної зброї.

Як розповіла потерпіла, вони з колишнім співмешканцем прожили разом близько п'яти років. Коли розпочалася повномасштабна війна, вона відмовилася переїжджати за кордон і понад рік тому повідомила, що не хоче продовжувати стосунки. Проте чоловік протягом цього часу постійно її залякував і погрожував розправою, зазначає Офіс генпрокурора.

"Фігуранту повідомлено про підозру за організацію та готування до умисного вбивства. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою 60 діб без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 15 років або довічне ув'язнення", - повідомили у поліції.