Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА

Про це міністерство оборони РФ повідомило в телеграм-каналі.

Уночі проти 6 жовтня Росію атакував 251 безпілотник. Згідно з інформацією міноборони окупантів, БПЛА долетіли до 16 областей, зокрема один був помічений над Московським регіоном.

РФ заявляє, що всі безпілотники нібито були перехоплено та знищено засобами ППО.

Загалом безпілотники літали в таких регіонах:

40 БПЛА – над територією Республіки Крим;

34 БПЛА – над територією Курської області;

30 БПЛА – над територією Білгородської області;

20 БПЛА – над територією Нижегородської області;

17 БПЛА – над територією Воронезької області;

11 БПЛА – над територією Краснодарського краю;

8 БПЛА – над територією Брянської області;

8 БПЛА – над територією Тульської області;

4 БПЛА – над територією Рязанської області;

2 БПЛА – над територією Володимирської області;

2 БПЛА – над територією Іванівської області;

2 БПЛА – над територією Калузької області;

2 БПЛА – над територією Тамбовської області;

2 БПЛА – над територією Орловської області;

1 БПЛА – над територією Липецької області;

1 БПЛА – над Московським регіоном;

62 БПЛА – над акваторією Чорного моря;

5 БПЛА – над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки 6 жовтня у Білгородської області РФ у 24 населених пунктах зникло світло. У Брянській області РФ є влучання в ТЕЦ, здійнялася пожежа. Під удар потрапила "Відкрита розподільна установка Клинцівської ТЕЦ", яке забезпечує електроенергією місто Клинці та прилеглі райони.

Окрім цього, у різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму вночі повідомлялося про вибухи. Згідно з інформацією в соцмережах, є влучання у військову частину поблизу Євпаторії, на нафтобазі в Феодосії палає пожежа. Від Джанкоя до Сімферополя трасою немає бензину на жодній АЗС.

З вечора 5 жовтня до ранку 6 жовтня були закриті 8 аеропортів Росії. Це пояснили необхідністю "гарантування безпеки польотів".