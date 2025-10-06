Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА

Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА

Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
10:25
Війна з Росією дрон, безпілотник ЗСУ

Росіяни звітують, що впродовж минулої ночі, 6 жовтня, "перехопили та знищили" 251 нібито український безпілотний літальний апарат літакового типу

Зміст

Про це міністерство оборони РФ повідомило в телеграм-каналі.

Уночі проти 6 жовтня Росію атакував 251 безпілотник. Згідно з інформацією міноборони окупантів, БПЛА долетіли до 16 областей, зокрема один був помічений над Московським регіоном.

РФ заявляє, що всі безпілотники нібито були перехоплено та знищено засобами ППО.

Загалом безпілотники літали в таких регіонах:

  • 40 БПЛА – над територією Республіки Крим;
  • 34 БПЛА – над територією Курської області;
  • 30 БПЛА – над територією Білгородської області;
  • 20 БПЛА – над територією Нижегородської області;
  • 17 БПЛА – над територією Воронезької області;
  • 11 БПЛА – над територією Краснодарського краю;
  • 8 БПЛА – над територією Брянської області;
  • 8 БПЛА – над територією Тульської області;
  • 4 БПЛА – над територією Рязанської області;
  • 2 БПЛА – над територією Володимирської області;
  • 2 БПЛА – над територією Іванівської області;
  • 2 БПЛА – над територією Калузької області;
  • 2 БПЛА – над територією Тамбовської області;
  • 2 БПЛА – над територією Орловської області;
  • 1 БПЛА – над територією Липецької області;
  • 1 БПЛА – над Московським регіоном;
  • 62 БПЛА – над акваторією Чорного моря;
  • 5 БПЛА – над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки 6 жовтня у Білгородської області РФ у 24 населених пунктах зникло світло. У Брянській області РФ є влучання в ТЕЦ, здійнялася пожежа. Під удар потрапила "Відкрита розподільна установка Клинцівської ТЕЦ", яке забезпечує електроенергією місто Клинці та прилеглі райони. 

Окрім цього, у різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму вночі повідомлялося про вибухи. Згідно з інформацією в соцмережах, є влучання у військову частину поблизу Євпаторії, на нафтобазі в Феодосії палає пожежа. Від Джанкоя до Сімферополя трасою немає бензину на жодній АЗС.

З вечора 5 жовтня до ранку 6 жовтня були закриті 8 аеропортів Росії. Це пояснили необхідністю "гарантування безпеки польотів".

Теги:
Новини
Росія
Міністерство оборони
безпілотник
Військові новини
Більше новин
