Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА
Росіяни звітують, що впродовж минулої ночі, 6 жовтня, "перехопили та знищили" 251 нібито український безпілотний літальний апарат літакового типу
Про це міністерство оборони РФ повідомило в телеграм-каналі.
Уночі проти 6 жовтня Росію атакував 251 безпілотник. Згідно з інформацією міноборони окупантів, БПЛА долетіли до 16 областей, зокрема один був помічений над Московським регіоном.
РФ заявляє, що всі безпілотники нібито були перехоплено та знищено засобами ППО.
Загалом безпілотники літали в таких регіонах:
- 40 БПЛА – над територією Республіки Крим;
- 34 БПЛА – над територією Курської області;
- 30 БПЛА – над територією Білгородської області;
- 20 БПЛА – над територією Нижегородської області;
- 17 БПЛА – над територією Воронезької області;
- 11 БПЛА – над територією Краснодарського краю;
- 8 БПЛА – над територією Брянської області;
- 8 БПЛА – над територією Тульської області;
- 4 БПЛА – над територією Рязанської області;
- 2 БПЛА – над територією Володимирської області;
- 2 БПЛА – над територією Іванівської області;
- 2 БПЛА – над територією Калузької області;
- 2 БПЛА – над територією Тамбовської області;
- 2 БПЛА – над територією Орловської області;
- 1 БПЛА – над територією Липецької області;
- 1 БПЛА – над Московським регіоном;
- 62 БПЛА – над акваторією Чорного моря;
- 5 БПЛА – над акваторією Азовського моря.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки 6 жовтня у Білгородської області РФ у 24 населених пунктах зникло світло. У Брянській області РФ є влучання в ТЕЦ, здійнялася пожежа. Під удар потрапила "Відкрита розподільна установка Клинцівської ТЕЦ", яке забезпечує електроенергією місто Клинці та прилеглі райони.
Окрім цього, у різних населених пунктах тимчасово окупованого Криму вночі повідомлялося про вибухи. Згідно з інформацією в соцмережах, є влучання у військову частину поблизу Євпаторії, на нафтобазі в Феодосії палає пожежа. Від Джанкоя до Сімферополя трасою немає бензину на жодній АЗС.
З вечора 5 жовтня до ранку 6 жовтня були закриті 8 аеропортів Росії. Це пояснили необхідністю "гарантування безпеки польотів".
