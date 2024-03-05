Найкращі шпигунські комедії для всієї родини
Пропонуємо добірку комедій про шпигунів та таємних агентів. Усією сім’єю радо запрошуємо вас до перегляду світових шедеврів
Шпигунка (2015)
IMDB - 7
Жанр - бойовик, комедія.
Країна: США
У ролях - Мелісса Маккарті, Джейсон Стейтем, Джуд Лоу, Роуз Бірн та інші
Сьюзан Купер все своє життя мріяла стати секретним агентом і навіть влаштувалась працювати в ЦРУ. Однак далі співробітника найнижчого ступеня їй так і не вдалося просунутися. Та раптом…
Агент 117: Місія в Ріо (2009)
IMDB - 6.8
Жанр - бойовик, комедія, кримінал, пригоди.
Країна - Франція
У ролях - Жан Дюжарден, Луїз Моно, Рюдігер Фоглер, Алекс Лутц та інші
Надворі 1967 рік. Через десять років після своєї першої пригоди в Каїрі, шпигун Юбер Боніссер де ля Бат, або ж просто Агент 117, посланий начальством у Ріо-де-Жанейро, щоб знайти мікрофільм, що зберігався…
Агент Джонні Інгліш: Нова місія (2018)
IMDB - 6.2
Жанр - бойовик, комедія, пригоди.
Країна - Велика Британія, Франція, США, Китай
У ролях - Роуен Еткінсон, Ольга Куриленко, Кевін Елдон, Емма Томпсон та інші
Коли всі агенти секретної служби Її Величності раптово виходять з ладу, в гру входить запасний варіант. Зразок англійського стилю та улюбленець фатальних красунь; король безвихідних ситуацій. Це - …
Діти шпигунів (2001)
IMDB - 5.6
Жанр - фантастика, бойовик, комедія, пригоди, сімейний ...
Країна: США
У ролях - Антоніо Бандерас, Карла Гуджино, Алекса ПенаВега та інші
Два найкрутіші шпигуни у світі - Грегоріо Кортес та Інгрід - мали одне й те саме секретне завдання: знищити один одного. Але особиста зустріч не принесла їм нічого доброго: вони одружилися та зав'язали зі своїм минулим. Аж раптом…
Встигнути за Джонсами (2016)
IMDB - 5.9
Жанр - бойовик, комедія.
Країна: США
У ролях - Зак Галіфіанакіс, Айла Фішер, Джон Хемм, Галь Гадот та інші
Подружня пара з передмістя виявляється втягнутою в міжнародну шпигунську змову, коли дізнається, що їх, здавалося б, ідеальні нові сусіди є урядовими агентами…
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