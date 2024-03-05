Найкращі шпигунські комедії для всієї родини

Шпигунка (2015)

IMDB - 7

Жанр - бойовик, комедія.

Країна: США

У ролях - Мелісса Маккарті, Джейсон Стейтем, Джуд Лоу, Роуз Бірн та інші

Сьюзан Купер все своє життя мріяла стати секретним агентом і навіть влаштувалась працювати в ЦРУ. Однак далі співробітника найнижчого ступеня їй так і не вдалося просунутися. Та раптом…

Агент 117: Місія в Ріо (2009)

IMDB - 6.8

Жанр - бойовик, комедія, кримінал, пригоди.

Країна - Франція

У ролях - Жан Дюжарден, Луїз Моно, Рюдігер Фоглер, Алекс Лутц та інші

Надворі 1967 рік. Через десять років після своєї першої пригоди в Каїрі, шпигун Юбер Боніссер де ля Бат, або ж просто Агент 117, посланий начальством у Ріо-де-Жанейро, щоб знайти мікрофільм, що зберігався…

Агент Джонні Інгліш: Нова місія (2018)

IMDB - 6.2

Жанр - бойовик, комедія, пригоди.

Країна - Велика Британія, Франція, США, Китай

У ролях - Роуен Еткінсон, Ольга Куриленко, Кевін Елдон, Емма Томпсон та інші

Коли всі агенти секретної служби Її Величності раптово виходять з ладу, в гру входить запасний варіант. Зразок англійського стилю та улюбленець фатальних красунь; король безвихідних ситуацій. Це - …

Діти шпигунів (2001)

IMDB - 5.6

Жанр - фантастика, бойовик, комедія, пригоди, сімейний ...

Країна: США

У ролях - Антоніо Бандерас, Карла Гуджино, Алекса ПенаВега та інші

Два найкрутіші шпигуни у світі - Грегоріо Кортес та Інгрід - мали одне й те саме секретне завдання: знищити один одного. Але особиста зустріч не принесла їм нічого доброго: вони одружилися та зав'язали зі своїм минулим. Аж раптом…

Встигнути за Джонсами (2016)

IMDB - 5.9

Жанр - бойовик, комедія.

Країна: США

У ролях - Зак Галіфіанакіс, Айла Фішер, Джон Хемм, Галь Гадот та інші

Подружня пара з передмістя виявляється втягнутою в міжнародну шпигунську змову, коли дізнається, що їх, здавалося б, ідеальні нові сусіди є урядовими агентами…