Новорічний вечір на Еспресо: підсумки, прогнози і найкращі пісні

31 грудня з 20.00 до 22.15 в ефірі спецпроєкт "Вердикт року" з ведучим Сергієм Руденко.

У двогодинному випуску - про ситуацію на фронті, діяльність Верховної ради, вибори у США, їх вплив на Україну та багато інших важливих тем для країни і світу. Про третій рік великої війни, звитяги і очікування українського народу розповідатимуть Сергій Руденко разом із Лесею Вакулюк, Сергієм Згурцем, Андрієм Сайчуком, Антіном Борковським, Мартою Оліярник і Романом Чайкою.

Одразу після “Вердикту року” Віталій Портников підіб"є підсумки року, що минає та поділиться прогнозами на 2025-й.

За годину до нового року, о 23.00, розпочнеться спеціальний проєкт “Новий рік з Еспресо та FM Галичина”. Його ведучі - Леся Вакулюк та Роман Чайка. На глядачів чекають виступи Пікардійської Терції, Павло Табакова, гурту NAZVA, Бетон, Соломії Чубай і Мертвого Півня.

Найкращі пісні українських виконавців лунатимуть і і після опівночі.

А вже 1 січня на “Еспресо” прем”єра документального фільму про те, як Хорватія перемогла у інформаційній війні та відстояла незалежність. Фільм "Перемога Хорватії у війні за незалежність - інформаційний вимір” в ефірі о 17.10.

Команда Еспресо бажає щасливого і переможного року!

