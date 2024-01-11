ООН проситиме понад $3 млрд доларів для допомоги Україні

Про це повідомляє Reuters.

"Оскільки війна в Україні не припиняється, це призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України", - заявила представниця Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) Едем Восорну.

Вона додала, що план реагування Організації Об’єднаних Націй на 2024 рік, який буде представлено OCHA в Женеві в понеділок разом з агентством у справах біженців, має на меті зібрати 3,1 млрд доларів для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.