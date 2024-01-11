ООН проситиме понад $3 млрд доларів для допомоги Україні
Агентства Організації Об’єднаних Націй наступного тижня попросять 3,1 млрд доларів для фінансування допомоги Україні
Про це повідомляє Reuters.
"Оскільки війна в Україні не припиняється, це призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України", - заявила представниця Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) Едем Восорну.
Вона додала, що план реагування Організації Об’єднаних Націй на 2024 рік, який буде представлено OCHA в Женеві в понеділок разом з агентством у справах біженців, має на меті зібрати 3,1 млрд доларів для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.
- Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй, у 2024 році більш ніж 14,6 млн українців матимуть потребу в гуманітарній допомозі. Це - 40% населення України.
- Згідно з даними ООН Україна посіла друге місце у світі за обсягами фіндопомоги у 2023 році.
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