Переможні новини 804-го дня війни: біля Новомихайлівки зупинили оригінальний штурм окупантів, Укрзалізниця встановила рекорд, а енергетики створюють "розумні" електромережі

Косово передасть Україні мінометні снаряди

Частково визнана республіка Косово передасть Україні пакет військової допомоги, до якого увійдуть мінометні снаряди, військові вантажівки, бронемашини, тактичні автомобілі. Про це повідомляє hromadske.

"Я не буду вдаватися глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", – розповів міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі.

Перша партія допомоги, яка уже надійшла до України, включала тактичні автомобілі та бронетехніку. У другому пакеті – мінометні снаряди.

Також Косово тренує українських фахівців з розмінування, у 2022 році завершила тренування перша група Центру протимінної діяльності. За словами міністра, нині в Косово готуються тренувати другу групу.

В Україні почали створювати розумні електромережі

Українські енергетики працюють на децентралізацію виробництва електрики та впровадженням "розумних" мереж. Зокрема державне АТ "Українські розподільні мережі" уже працює над 12 такими проєктами. Про це повідомив начальник відділу автоматизації та оптимізації бізнес-процесів АТ "Українські розподільні мережі" Микола Мархева під час дискусії Ukraine Energy Initiative.

За словами Миколи Мархеви розповів, у найближчі 10 років саме оператори системи розподілу (ОСР) виступатимуть однією з ключових ланок децентралізації виробництва електроенергії та впровадження розумних мереж.

"Розумні мережі є ключовим елементом майбутнього електроенергетики і допоможуть покращити стан електромереж та забезпечити стійке та ефективне енергопостачання, – розповів він. – Загалом, станом на сьогодні, в групі “УРМ” телемеханізовано 65% всіх високовольтних підстанцій та встановлено 12% смарт-лічильників від загальної кількості. Наприклад, в компанії Групи АТ "Тернопільобленерго" телемеханізовано 100% – всіх підстанцій 35-110 кВ".

В портфелі АТ УРМ є 12 пілотних проєктів з 6 операторами з іноземними інвестиціями щодо автоматизації підстанцій, встановлення реклоузерів, впровадження обліку, реконструкція енергоінфраструктури з переходом на клас напруги 20 кВ; розвиток мікромереж; створення парку мобільних підстанцій та тощо.

У районі Новомихайлівки ЗСУ відбили штурм окупантів на мотоциклах

Російські окупанти на мотоциклах намагались прорватись на позиції українських десантників у районі Новомихайлівки. Їх ліквідували за допомогою дронів. Про це повідомляє служба звʼязків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Буває ж таке! Російські окупанти пересіли на мотоцикли, щоб зухвало увірватись на позиції Таврійських десантників у районі Новомихайлівки. Але наші оператори ударних дронів креативу не оцінили і кожному гонщику ще задовго до фінішу виписали по штрафу за перевищення швидкості"

За даними бригади, під час цього штурму знищено вісім мотоциклів та одну БМП з піхотою. Ще одну БМП і танк нашим воїнам вдалося пошкодити.

Латвія передала обладнання для зв’язку на лінії фронту

Латвія в межах IT-коаліції передала Україні комунікаційне обладнання, вартість якого близько 100 тисяч євро. Воно має забезпечити бригади зв'язком на тактичному рівні. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Завдяки нашим партнерам продовжуємо закривати потреби наших підрозділів на тактичному рівні. Нова партія обладнання від Латвії допоможе у налагодженні зв’язку на лінії фронту. Вдячна нашому партнеру за своєчасну підтримку", – подякувала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

Укрзалізниця встановила рекорд з перевезення вантажів на експорт

Укрзалізниця від початку року перевезла рекордну за час повномасштабного вторгнення кількість вантажів на експорт. За січень-квітень 2024 року залізниця в експортному сполученні перевезла 30,4 млн тонн вантажів. Це на 48,8% більше, ніж за такий самий період минулого року, повідомляє пресслужба компанії.

"У 2024 році серед наших пріоритетів – нарощування обсягів вантажоперевезень, зокрема експорту, надважливого для економіки держави. Попри те, що ворог активізував свої удари по залізничній інфраструктурі, за результатами роботи впродовж останніх 4 місяців маємо рекордний показник перевезених вантажів у цьому сполученні. Робота кожного залізничника, яка допомогла отримати цей результат, — важливий внесок у стабільність нашої держави", – заявив зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.