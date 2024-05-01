Перший у столиці: в Києві відкрили центр рекрутингу до Сил оборони
У столиці України відкрили перший центр рекрутингу Збройних Сил України. Він знаходиться у приміщенні ЦНАП Солом'янського району міста
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що це 18 центр рекрутингу в Україні, проте перший у Києві. Він розташований на проспекті Повітряних сил, 41, (ЦНАП Солом’янського району).
"Незважаючи на те, що деякі центри працюють лише кілька тижнів, ми вже маємо оптимістичні результати - понад 2600 звернень та майже 400 осіб на різних етапах рекрутингу. Інтерес громадян до служби в армії зростає щодня", - повідомила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.
- Нещодавно речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що до середини червня в Україні запустять близько 30 центрів рекрутингу для охочих стати до лав Сил оборони.
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