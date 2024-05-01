Перший у столиці: в Києві відкрили центр рекрутингу до Сил оборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що це 18 центр рекрутингу в Україні, проте перший у Києві. Він розташований на проспекті Повітряних сил, 41, (ЦНАП Солом’янського району).

"Незважаючи на те, що деякі центри працюють лише кілька тижнів, ми вже маємо оптимістичні результати - понад 2600 звернень та майже 400 осіб на різних етапах рекрутингу. Інтерес громадян до служби в армії зростає щодня", - повідомила заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова.