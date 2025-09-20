Антиіммігрантський протест у Гаазі завершився підпалом офісу лівих та поліцейської машини

Про це повідомляє NOS.

У центрі Гааги після антиімміграційного протесту постраждав офіс партії D66 (нідерландська соціал-ліберальна політична партія): невідомі розбили вікна та здійснили підпал. Речник партії повідомив, що, найімовірніше, у будівлі в цей час нікого не було.

Партія D66 відома тим, що обстоює думку щодо необхідності посилення імміграції до Нідерландів.

Протест на Малієвельді

Близько опівдня на площі Малієвельд зібралися близько 1500 людей, щоб висловити невдоволення політикою надання притулку та вимагати більше житла. Спочатку акція була мирною, але швидко вийшла з-під контролю.

"У поліцію кидали каміння та пляшки. Також було підпалено поліцейську машину. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону заворушень. Поліція застосувала водомети. Автомагістраль A12 відтоді знову відкрита", - пише NOS.

Напрямок до Бінненхофа

Після заворушень частина протестувальників рушила до парламентського комплексу Бінненхоф. Поліція боротьби з масовими заворушеннями не дозволила їм наблизитися до будівель парламенту.

Ініціаторка протесту Елс Рехтс закликала учасників залишатися на мирній акції та триматися подалі від автомагістралі. Протестувальники запускали феєрверки та розмахували голландськими прапорами, зокрема помаранчево-біло-блакитними, які історично використовувалися праворадикальними групами.

На сцені також був виставлений прапор із зображенням убитого американського праворадикального діяча Чарлі Кірка та голландського політика Піма Фортейна.