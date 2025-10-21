"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Під заявою підписалися прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, а також президент Фінляндії Александр Стубб.

"Ми всі об'єднані в нашому прагненні справедливого і тривалого миру, на який заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою", - йдеться в заяві.

Зеленський та європейські лідери також звинуватили Росію у затягуванні війни та відсутності реальної зацікавленості у мирі.

"Тактика затягування Росії раз за разом доводить, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру. Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування", - наголосили підписанти.

Крім того, лідери ЄС наголосили на необхідності посилити економічний тиск на Москву, зокрема на її оборонну промисловість, доки Кремль не буде готовий до мирних домовленостей. Серед пріоритетних напрямків — використання заморожених російських активів на підтримку України.

"Ми розробляємо заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси", - йдеться в документі.

Наприкінці цього тижня Зеленський та лідери ЄС зустрінуться під час засідань Європейської ради та в рамках Коаліції охочих, щоб обговорити подальші кроки та координацію підтримки України.