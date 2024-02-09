Повітряні сили заявили про ймовірні запуски Росією крилатих ракет по Україні
У п'ятницю, 9 лютого, о 9:39 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірні запуски Росією крилатих ракет по Україні
Повідомлення оприлюднене у Telegram-каналі Повітряних сил.
"Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10:20", - йдеться у повідомленні.
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