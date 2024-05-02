Президент Латвії Рінкевичс заявив, що переговори про вступ України до ЄС будуть складними, але розпочати їх можна вже в червні
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що переговори про вступ України до ЄС будуть надзвичайно складними, але "цілком реально" розпочати їх уже в червні
Про це він заявив у ефірі телеканалу TV3.
"Членство в ЄС також означає досить багато обов’язків, і в країні, яка зараз перебуває у стані війни, здійснити процеси реформ чи процеси трансформації, безсумнівно, не так просто", - сказав політик.
За його словами, ЄС має дати позитивний сигнал Україні, а заодно й Молдові щодо початку переговорів у червні.
"Так, ми маємо почати говорити про конкретні речі, але ми маємо розраховувати на те, що цей процес буде непростим, тому що буде багато суперечок, наприклад, про сільське господарство", - зазначив Рінкевичс.
Також можуть бути складними питання щодо екологічних вимог і реформування державного апарату, уточнив президент Латвії.
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