Президенти країн Балтії у 20-ту річницю членства в ЄС закликали провести з Україною переговори про вступ
Президенти Латвії, Литви й Естонії у 20-річчя вступу держав до Європейського Союзу закликали розпочати міжурядові конференції з Україною та Молдовою щодо їх членства в блоці
Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась з текстом заяви очільників країн Балтії.
Президент Естонії Алар Каріс, Литви - Гітанас Науседа й Латвії - Едгарс Рінкевичс зазначили в заяві, що 20-річниця їхнього вступу до ЄС відбувається в той час, коли "неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне".
"Ми закликаємо до проведення міжурядових конференцій з Україною та Молдовою і до початку переговорів про вступ у червні 2024 року. Розширення Європейського Союзу було стратегічною політичною інвестицією для Європейського Союзу з невичерпним потенціалом", - заявили очільники трьох країн.
Водночас президенти акцентували, що підтримуватимуть держав-кандидатів на членство в ЄС на шляху їхньої європейської інтеграції й до вступу в блок.
"Наголошуємо, що міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України. Сьогодні Україна відстоює наші демократичні цінності. Ми рішуче підтримуємо Україну в захисті заснованого на правилах світового порядку", - підкреслили Каріс, Науседа й Едгарс.
1 травня 2024 року членство в ЄС розпочали 10 країн: Кіпр, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Угорщина, Мальта, Словаччина, Словенія та Польща. Таке розширення називають "великим вибухом", оскільки на момент приєднання в Євросоюзі тоді були 15 держав.
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