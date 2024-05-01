Президенти країн Балтії у 20-ту річницю членства в ЄС закликали провести з Україною переговори про вступ

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась з текстом заяви очільників країн Балтії.

Президент Естонії Алар Каріс, Литви - Гітанас Науседа й Латвії - Едгарс Рінкевичс зазначили в заяві, що 20-річниця їхнього вступу до ЄС відбувається в той час, коли "неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне".

"Ми закликаємо до проведення міжурядових конференцій з Україною та Молдовою і до початку переговорів про вступ у червні 2024 року. Розширення Європейського Союзу було стратегічною політичною інвестицією для Європейського Союзу з невичерпним потенціалом", - заявили очільники трьох країн.

Водночас президенти акцентували, що підтримуватимуть держав-кандидатів на членство в ЄС на шляху їхньої європейської інтеграції й до вступу в блок.

"Наголошуємо, що міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України. Сьогодні Україна відстоює наші демократичні цінності. Ми рішуче підтримуємо Україну в захисті заснованого на правилах світового порядку", - підкреслили Каріс, Науседа й Едгарс.

1 травня 2024 року членство в ЄС розпочали 10 країн: Кіпр, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Угорщина, Мальта, Словаччина, Словенія та Польща. Таке розширення називають "великим вибухом", оскільки на момент приєднання в Євросоюзі тоді були 15 держав.