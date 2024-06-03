Продюсер Лисиця прокоментував виступ свого експідопічного Олега Кензова перед росіянами у Німеччині

Про це він сказав у програмі "Муз_тренд".

Український музичний продюсер Вадим Лисиця, який раніше співпрацював з українським співаком, учасником 2-го сезону шоу "X-фактор" Олегом Кензовим, відреагував на скандал, який сколихнув соцмережі у травні. 19 травня у Бад-Зальцуфлені, Німеччина, артист, який називає себе українським, виступив на організованому росіянами фестивалі Jarmarka. Захід покликаний "підтримувати культурні зв’язки" між російськими емігрантами в Німеччині з "їхньою історичною батьківщиною". Також Jarmarka ставить за мету "інформувати дітей та молодь, які проживають у Німеччині, про національні традиції та культуру" Росії.

Вадим Лисиця висловився про артиста, який продовжує співати пісні російською мовою, а також бере участь у музичних подіях, на які його запрошують росіяни.

"Я не знаю, що з ним. Він же далі свого носа не бачить нічого. І ми чому з ними розійшлись? Бо він думав, що я стану його продюсером і все засяє. Все засяяло, так, але я перепрошую, наркотики - це погано, алкоголізм - це погано, не виконання своїх обов'язків - це погано. Я про це йому прямим текстом почав казати. Він сам хотів зі мною контракт", - поділився продюсер.

Лисиця уточнив, що Кензов навіть не читав пункти контракту, які сильно обмежували артиста.

"Мало того, минуло п'ять років, і він все одно не читав його, бо там був пункт що, після п'яти років ще потім два тижні він має можливість подати на розірвання. А він не подав, проходить два тижні і один день, я йому телефоную кажу: "Олеже, привіт! Ще п'ять років". Розумієш, наскільки воно тупе? Тому я не знаю, що з ним відбувається, просто тупий чувак", - додав продюсер.

Олег Кензов 19 травня виступив у німецькому місті Бад-Зальцуфлен на російському фестивалі Jarmarka.