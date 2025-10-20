Рада ЄС схвалила план повної відмови від російських нафти й газу: Угорщина та Словаччина виступили проти
Рада ЄС переважною більшістю голосів схвалила план RePowerEU, який передбачає повну відмову Європейського Союзу від російського викопного палива
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на інформованого посадовця ЄС.
Згідно з ухваленою пропозицією, після 1 січня 2028 року ЄС юридично зобов’язується припинити імпорт газу з Росії, включно зі скрапленим природним газом (СПГ). Перший етап заборони набуде чинності вже 1 січня 2026 року, з винятками для контрактів, укладених до 17 червня 2024 року. Короткострокові угоди діятимуть до червня 2026-го, а довгострокові — до початку 2028 року.
Для Угорщини та Словаччини, які не мають виходу до моря, передбачено тимчасові послаблення та спрощені процедури документального оформлення імпорту газу неросійського походження. Водночас імпорт будь-якого газу, навіть не з РФ, вимагатиме попереднього погодження — за місяць для російського і за п’ять днів для інших джерел.
Єврокомісія також створить механізм моніторингу, щоб запобігти прихованому транзиту російського газу до країн ЄС, а держави-члени повинні підготувати плани диверсифікації енергопостачання.
Наразі рішення Ради ЄС не є остаточним — попереду переговори з Європарламентом, які мають узгодити фінальний текст документа.
- Доходи Росії від експорту вуглеводнів у вересні 2025 були вдвічі нижчі, ніж у вересні 2022, а податкові надходження до бюджету РФ від нафти на газу у річному вимірі скоротились на 26%.
