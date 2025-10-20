Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ Рада ЄС схвалила план повної відмови від російських нафти й газу: Угорщина та Словаччина виступили проти

Рада ЄС схвалила план повної відмови від російських нафти й газу: Угорщина та Словаччина виступили проти

Вікторія Литвин
20 жовтня, 2025 понедiлок
15:36
Світ нафта роснефть

Рада ЄС переважною більшістю голосів схвалила план RePowerEU, який передбачає повну відмову Європейського Союзу від російського викопного палива

Зміст

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на інформованого посадовця ЄС.

Згідно з ухваленою пропозицією, після 1 січня 2028 року ЄС юридично зобов’язується припинити імпорт газу з Росії, включно зі скрапленим природним газом (СПГ). Перший етап заборони набуде чинності вже 1 січня 2026 року, з винятками для контрактів, укладених до 17 червня 2024 року. Короткострокові угоди діятимуть до червня 2026-го, а довгострокові — до початку 2028 року.

Для Угорщини та Словаччини, які не мають виходу до моря, передбачено тимчасові послаблення та спрощені процедури документального оформлення імпорту газу неросійського походження. Водночас імпорт будь-якого газу, навіть не з РФ, вимагатиме попереднього погодження — за місяць для російського і за п’ять днів для інших джерел.

Єврокомісія також створить механізм моніторингу, щоб запобігти прихованому транзиту російського газу до країн ЄС, а держави-члени повинні підготувати плани диверсифікації енергопостачання.

Наразі рішення Ради ЄС не є остаточним — попереду переговори з Європарламентом, які мають узгодити фінальний текст документа.

  • Доходи Росії від експорту вуглеводнів у вересні 2025 були вдвічі нижчі, ніж у вересні 2022, а податкові надходження до бюджету РФ від нафти на газу у річному вимірі скоротились на 26%.
Теги:
Новини
Війна з Росією
Росія
Рада Європи
нафта
Економіка
Читайте також:
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Автор Віктор Шлінчак
19 жовтня, 2025 неділя
Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Київ
+7.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 жовтня
17:01
Аналітика
F/A-18E Super Hornet
Ядерні навчання НАТО 2025: як Захід діятиме проти "нових деструктивних технологій"
16:58
гелікоптери Airbus
Для захисту обʼєктів енергетики залучать додаткові гелікоптери, - Зеленський
16:47
Огляд
Отаман, якого боялася Москва: 95 років тому більшовики розстріляли генерала УНР Юрія Тютюнника
16:30
Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України
Скібіцький про "Гром-1" і "Гром-2": РФ вивела на середнє виробництво бомби дальністю до 200 км
16:20
лукашенко і путін
Росія готується до можливого конфлікту з території Білорусі, навчання "Захід-2025" це продемонстрували, — ГУР
16:10
Ексклюзив
шахед
Іран робить крейсери для запуску "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
16:00
OPINION
Вихід США з перемовин — дуже критична для Путіна подія
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:42
Михайло Драпатий
У ЗСУ створили Угруповання об'єднаних сил під командуванням Драпатого
15:01
Дмитро Пєсков
У Кремлі відкинули ідею Трампа зупинити війська по лінії зіткнення
14:16
Огляд
Муаммар Каддафі
Революція, 40 років правління, шабля від Юлії Тимошенко і жорстоке вбивство: минає 14 років із дня смерті лівійського диктатора Каддафі
14:00
OPINION
Розмови про мир не наближають миру
13:56
паливна криза в Криму
У Криму посилюється паливна криза: після ударів ЗСУ зникли бензин і дизель
13:50
Микола Колісник
"Логіка прослідковується чітко": заступник міністра енергетики Колісник пояснив, якими є особливості нової тактики ударів РФ по енергоінфраструктурі
13:00
Ексклюзив
Україна Польща
Українців та поляків об’єднує безліч речей: історія, родинні відносини, культурні коди, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
12:57
Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків
12:51
Членство без повного права голосу: Politico пише, що ЄС готує план, аби розблокувати можливість вступу України до блоку
12:49
Володимир Зеленський
Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті
12:29
військовий квиток, мобілізація
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
12:03
OPINION
"Війна Байдена" ставатиме "війною Трампа"
12:01
Жан-Ноель Барро
Невдовзі Україна отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро
11:57
заморозки
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
11:49
Ексклюзив
польща україна , біженці
Росія дуже активно працює над заходами, які компроментують українців у Польщі, - політоглядачка Попович
11:34
Зеленський і Макрон
"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни": Зеленський провів розмову з Макроном
11:31
Ексклюзив
Українці у Дюссельдорфі, Німеччина
Близько 70% українців не повернеться з-за кордону, - ГО "Офіс міграційної політики"
11:21
Кая Каллас
Каллас: 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути затверджений 23 жовтня
11:02
Patriot
Зеленський: Україна планує підписати контракт на закупівлю 25 систем Patriot
11:01
Володимир Зеленський
Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом
10:41
Оновлено
Росіяни атакували Україну ударними дронами: на Чернігівщині — влучання в енергооб'єкти, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка
10:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майбутнє Донбасу визначить кінець війни, а ЄС лише за 2 роки відмовиться від російського газу. Акценти світових ЗМІ 20 жовтня
10:20
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
Через наслідки російських обстрілів є знеструмлення в кількох областях: ситуація в енергосистемі 20 жовтня
10:06
OPINION
Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?
09:50
Ексклюзив
Ольга Соляш
Людина повинна розуміти, звідки вона походить, бо тоді може рости, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
09:49
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Щоб закріпитися на одній точці, ворог може використати роту: начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр про втрати окупантів
09:47
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:18
ппо
За ніч ППО знешкодила 38 із 60 ворожих безпілотників
09:15
Партнерський матеріал
Leroy Merlin
ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА та Благодійний фонд Solidarity підтримали київську лікарню
08:48
Дональд Туск
Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територій, - Туск
08:48
Аргентина - Марокко, фінал ЧС-2025 U20
Аргентина програла Марокко у фіналі молодіжного ЧС з футболу
08:38
Ексклюзив
Видобуток нафти у РФ впав на 18%: експерт з енергетики Закревський про ефект уражень російської нафтопереробної галузі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV