Рада ЄС схвалила план повної відмови від російських нафти й газу: Угорщина та Словаччина виступили проти

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на інформованого посадовця ЄС.

Згідно з ухваленою пропозицією, після 1 січня 2028 року ЄС юридично зобов’язується припинити імпорт газу з Росії, включно зі скрапленим природним газом (СПГ). Перший етап заборони набуде чинності вже 1 січня 2026 року, з винятками для контрактів, укладених до 17 червня 2024 року. Короткострокові угоди діятимуть до червня 2026-го, а довгострокові — до початку 2028 року.

Для Угорщини та Словаччини, які не мають виходу до моря, передбачено тимчасові послаблення та спрощені процедури документального оформлення імпорту газу неросійського походження. Водночас імпорт будь-якого газу, навіть не з РФ, вимагатиме попереднього погодження — за місяць для російського і за п’ять днів для інших джерел.

Єврокомісія також створить механізм моніторингу, щоб запобігти прихованому транзиту російського газу до країн ЄС, а держави-члени повинні підготувати плани диверсифікації енергопостачання.

Наразі рішення Ради ЄС не є остаточним — попереду переговори з Європарламентом, які мають узгодити фінальний текст документа.