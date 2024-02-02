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Рум'яний хліб у мультиварці до вашого столу
Приготуйте домашній хліб у мультиварці й переконайтеся, як це просто та смачно. Ніщо не зрівняється зі смаком та ароматом домашнього хліба. А хліб, випечений у мультиварці, практично не вимагає вашої уваги під час випічки. Це ще один плюс
Інгредієнти:
- молоко – 250 мл
- борошно пшеничне - 400 г
- сіль – 1 ч. л. (без гірки)
- цукор – 1 ч. л.
- дріжджі сухі – 1 ч. л.
- олія соняшникова нерафінована - 2 ст. л.
Покроковий рецепт приготування хліба у мультиварці:
- злегка нагрійте в мікрохвильовій печі молоко
- розпустіть в ньому дріжджі до однорідності
- додати сіль, цукор
- коли дріжджі почнуть роботу і на поверхні з'являться бульбашки повітря, додайте до них олію
- перемішайте та додайте пшеничне борошно
- обов'язково просійте його через сито, так ви розіб'єте грудочки, приберете непотрібні вкраплення і зробите тісто ще легшим та повітряним
- вимішувати тісто спочатку кулінарним вінчиком
- закінчувати заміс краще на поверхні столу або великій дошці
- даємо тісту відпочити та підійти в теплому місці близько 30 хв.
- осадіть тісто
- сформуйте коржик
- покладіть у змащену олією чашу мультиварки
- включаємо режим "Підігрів" на 10 хв.
- потім вимкніть його
- залиште підійти майбутній хлібець ще на 20 хв.
- після цього хліб знову піднявся
- увімкніть режим "Випічка" на 150 градусів на 50 хв.
- через 30 хв., коли скоринка зверху стала щільною і не продавлюється при натисканні, переверніть буханець за допомогою чаші для пароварки на інший бік, щоб хліб був рум'яним з усіх боків
- після закінчення режиму випічки дістаньте хліб із мультиварки на чашу пароварки та залиште до повного остигання.
Смачного!
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