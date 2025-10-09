СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ
У четвер, 9 жовтня, Служба безпеки України оголосила підозру заступнику керівника територіального управління Бюро економічної безпеки на Одещині за співпрацю з Росією
Про це повідомляє у telegram-каналі.
"СБУ за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.
Розслідування встановило, що посадовець є співзасновником луганського підприємства, яке веде діяльність у сфері нерухомості на ТОТ та здійснює фінансування бюджету РФ шляхом сплати "податків".
Зазначається, що у 2023 році підприємство було офіційно зареєстроване відповідно до законодавства РФ, і викритий правоохоронець є власником 50% його статутного капіталу.
"Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які "донатять" на армію РФ. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах", - підкреслили в СБУ.
Разом із посадовцем БЕБ було затримано й його співучасника, оформленого як власника інших 50% статутного капіталу відповідного підприємства.
Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Наразі розвʼязується питання щодо обрання запобіжного заходу, їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 2 жовтня СБУ запобігла теракту в Одесі. Під час спецоперації затримано подружжя агентів, які, виконуючи завдання російських спецслужб, готували підрив українських військових.
