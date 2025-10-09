СБУ затримала одного з керівників БЕБ на Одещині, за підозрою у ведені бізнесу з РФ

Про це повідомляє у telegram-каналі.

"СБУ за сприяння внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки викрила заступника керівника територіального управління БЕБ в Одеській області на співпраці з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що посадовець є співзасновником луганського підприємства, яке веде діяльність у сфері нерухомості на ТОТ та здійснює фінансування бюджету РФ шляхом сплати "податків".

Зазначається, що у 2023 році підприємство було офіційно зареєстроване відповідно до законодавства РФ, і викритий правоохоронець є власником 50% його статутного капіталу.

Читайте також: Правоохоронці викрили посадовця МЗС, який продавав росіянам українські паспорти в Європі

"Відповідно до наявних доказів, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які "донатять" на армію РФ. Також це підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційних угруповань країни-агресора на власному сайті та сторінках у соцмережах", - підкреслили в СБУ.

Разом із посадовцем БЕБ було затримано й його співучасника, оформленого як власника інших 50% статутного капіталу відповідного підприємства.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Наразі розвʼязується питання щодо обрання запобіжного заходу, їм загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.