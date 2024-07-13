Серед запрошених Кардаш'яни та Борис Джонсон: в Індії весілля сина святкує найбагатша родина країни

Про це повідомляє CNN.

Напередодні урочистої церемонії прибуття у п'ятницю, 12 липня, поліція у Мумбаї перекрила дороги навколо 16-тисячного конференц-центру Jio World Convention Center, що належить сім'ї Амбані.

Як зазначає видання, до весілля пара активно готувалася 7 місяців, і ще до його початку, цю подію назвали "весіллям року".

Серед гостей, які відвідали цю подію зокрема Кім та Хлої Кардаш'ян, Нік Джонас, Пріянка Чопра, а також колишні прем'єр-міністри Великої Британії Тоні Блер і Борис Джонсон. Весілля також привернуло увагу багатьох найвідоміших представників індійської індустрії розваг, спорту, бізнесу та політики.

Іноземні гості також вшанували традиційний дрес-код, багато з них були одягнені у вбрання від провідних індійських дизайнерів. Вбрання самої нареченої, яке включало 16-футову фату, прикрашену камінням і блискітками, опублікувала її стилістка Ріа Капур.

Як пише The Daily Mail, 67-річний мільярдер Мукеш Амбані витратив 100 мільйонів фунтів стерлінгів на весілля свого сина Антанта. Проте ця сума становить менше половини від загальної вартості, яка оцінюється в 250 мільйонів фунтів стерлінгів, кажуть у виданні.

"Це весілля не схоже на жодне інше, воно буде настільки грандіозним, наскільки ви можете собі уявити, і на ньому будуть присутні найкращі з найкращих. Все було ретельно сплановано, і на весіллі будуть присутні деякі з найвпливовіших і наймогутніших людей світу. Амбані доклали всіх зусиль, щоб їхнє багатство було виставлене на загальний огляд у всій своїй красі", - повідомило джерело видання за кілька днів до весілля.

Що відомо про Антанта Амбані та Радику Мерчант

Наречений Анант Амбані молодший син найбагатшої людини Індії - 66-річного Мукеша Амбані, який очолює найбільшу компанію Індії за ринковою капіталізацією Reliance Industries. Він також входить у топ-10 найбагатших людей у світі згідно зі списком мільярдерів Forbes зі статками понад 116 мільярдів доларів.

Наречена Радика Мерчант народилася у сім'ї мільярдера Шрі Вірена Мерчанта, генерального директора приватної медичної компанії Encore Healthcare. Вона також є спадкоємицею цієї компанії.