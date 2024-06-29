Шварценеґґер невдовзі втретє стане дідусем, його донька Кетрін чекає на дитину

Про це повідомляє People.

Кетрін поділилась фото з сімейної прогулянки, на якому вже видно її округлий живіт з підписом: "Речі, які роблять мене щасливим:похмурий ранок з подальшим відвідуванням ранчо".

Сама дівчина свою вагітність поки не коментує, тому й оприлюднює фото, де її видно лише зі спини, як і на першому знімку в її Instagram.

Термін вагітності також поки не відомо.