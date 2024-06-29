Шварценеґґер невдовзі втретє стане дідусем, його донька Кетрін чекає на дитину
Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеґґера 34-річна Кетрін та її чоловік Кріс Пратт чекають на третю дитину
Про це повідомляє People.
Кетрін поділилась фото з сімейної прогулянки, на якому вже видно її округлий живіт з підписом: "Речі, які роблять мене щасливим:похмурий ранок з подальшим відвідуванням ранчо".
Сама дівчина свою вагітність поки не коментує, тому й оприлюднює фото, де її видно лише зі спини, як і на першому знімку в її Instagram.
Термін вагітності також поки не відомо.
- 22 квітня повідомлялось, що Шварценеґґер, який конкурував зі Сильвестром Сталлоне, розповів, як посприяв зйомкам колеги у фільмі, за який той отримав звання "найгіршого актора".
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