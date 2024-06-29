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Шварценеґґер невдовзі втретє стане дідусем, його донька Кетрін чекає на дитину

29 червня, 2024 субота
14:02
Культура Арнольд Шварценеггер з дочкою Кетрін

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеґґера 34-річна Кетрін та її чоловік Кріс Пратт чекають на третю дитину

Зміст

Про це повідомляє People.

Кетрін поділилась фото з сімейної прогулянки, на якому вже видно її округлий живіт з підписом: "Речі, які роблять мене щасливим:похмурий ранок з подальшим відвідуванням ранчо". 

Сама дівчина свою вагітність поки не коментує, тому й оприлюднює фото, де її видно лише зі спини, як і на першому знімку в її Instagram.

Термін вагітності також поки не відомо.

  • 22 квітня повідомлялось, що Шварценеґґер, який конкурував зі Сильвестром Сталлоне, розповів, як посприяв зйомкам колеги у фільмі, за який той отримав звання "найгіршого актора".
Теги:
Світ
Кіно
США
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