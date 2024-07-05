Сили ППО збили 5 ворожих ракет Х-59 та 7 БПЛА на півдні
Протягом дня 5 липня протиповітряна оборона півдня збила 5 російських ракет Х-59 та 7 розвідувальних безпілотників
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Зазначається, що протиповітряною обороною півдня 5 липня збито п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, які росіяни спрямували із літаків тактичної авіації.
Крім того, українська ППО знищили сім розвідувальних безпілотників, а саме: 4 "ZALA", 2 "Supercam" та 1 "Орлан-10".
Фото: Повітряні Сили ЗСУ
- У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ у РФ. Усі безпілотники збила українська ППО.
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