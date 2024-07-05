Сили ППО збили 5 ворожих ракет Х-59 та 7 БПЛА на півдні

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначається, що протиповітряною обороною півдня 5 липня збито п'ять керованих авіаційних ракет Х-59, які росіяни спрямували із літаків тактичної авіації.

Крім того, українська ППО знищили сім розвідувальних безпілотників, а саме: 4 "ZALA", 2 "Supercam" та 1 "Орлан-10".

Фото: Повітряні Сили ЗСУ