Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Наша п’ятірка надпотужних фільмів про Першу світову війну

Наша п’ятірка надпотужних фільмів про Першу світову війну

21 травня, 2024 вiвторок
19:00
Кіно кіно

Перша світова війна призвела до мобілізації понад 70 мільйонів військовослужбовців, зокрема 60 мільйонів європейців, це робить її однією з найбільших війн в історії

Зміст

"Довгі заручини" (2004)

У французькій картині "Довгі заручини", знятій Жан-П'єром Жене ("Амелі") розповідається про трибунал над французькими солдатами. П'ятеро солдатів звинувачуються в тому, що навмисне завдали собі каліцтва напередодні битви на Соммі. Засуджених на смерть залишають на нейтральній смузі. Серед п'ятірки засуджених був наречений Матильди, яку грає Одрі Тоту. Після війни дівчина намагається з'ясувати, що сталося з солдатами, що залишилися на нейтральній смузі…

 

"Бойовий кінь" (2011)

Якось Стівен Спілберг побачив у лондонському театрі виставу за романом Майкла Морпурго "Бойовий кінь". Історія коня та його господаря, що пройшли горнило Першої світової, глибоко зачепила режисера, за власним зізнанням, він ридав після перегляду. Спілберг негайно викупив права на постановку роману і зняв за ним один із найкращих своїх фільмів 2010-х…

 

"Легенди осені" (1994)

Два брати зі США вирушають на Першу світову, один - на заклик, другий - наглядати за молодшим. Військові сцени в картині займають трохи часу, проте залишають незабутнє враження. До того ж у "Легендах осені" можна побачити, як Бред Пітт знімає скальп із німецьких солдатів. У ролі молодшого брата знявся Томас Генрі Джексон, відомий насамперед по головній ролі в "Інопланетяни" Спілберга...

 

"Щасливого Різдва" (2005)

Фільм розповідає про неймовірну подію – різдвяне перемир'я 1914 року, коли на короткий час на Західному фронті німці, англійці та французи залишили рушниці та гранати та привітали один одного з Різдвом...

Спогади про майбутнє, 2014

Сто років тому ніщо не віщувало поганого для Англії. Молода дівчина Віра жила в досить благополучній родині. Єдине, що вона хотіла, спробувати себе на літературному терені, а старше покоління вважало, що удача дівчини полягає в заміжжі. Єдиний, хто її розумів, це молодший брат Едвард.

Успіхи дівчини в літературній сфері були помічені і її запросили на навчання в Оксфорд. Там вона познайомилася з молодим чоловіком Роландом, який теж підтримав її прагнення стати письменницею. Молоді люди закохалися один в одного і почали будувати плани на майбутнє.

Але тут прийшла біда - Перша світова війна. Її брат Едвард і Роланд вирушили до Франції воювати і незабаром загинули в боях. Віра теж не змогла бути в стороні...

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Måneskin
20 травня, 2024 понедiлок
Даміано з гурту Måneskin, що переміг на Євробаченні-2021, визнали найкрасивішим чоловіком Італії
Саломе Зурабішвілі
19 травня, 2024 неділя
Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності
Дмитро Медведєв
20 травня, 2024 понедiлок
"Зеленський не пролонгував, а узурпував владу в Україні": росфейки та маніпуляції за 20 травня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.55
    Купівля 39.55
    Продаж 40.06
  • EUR
    Купівля 42.86
    Продаж 43.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
21 травня
20:13
військовий квиток, мобілізація
Українців, які знялися з військового обліку через виїзд за кордон, зобов'язали до 16 червня особисто з'явитися до ТЦК
20:05
Близький Схід Ємен нафта
Індія у квітні збільшила імпорт нафти з РФ до максимального показника за 9 місяців, - Reuters
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Не стати Росією
19:38
земля
Росіяни у Криму розподілили 1,5 тис. земельних ділянок корінних мешканців між учасниками "СВО", - Спротив
19:34
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Ф'юрі ухвалив важливе рішення щодо реваншу з Усиком
19:15
Китай ядерна зброя
У РФ розпочалися навчання, на яких відпрацьовують застосування тактичної ядерної зброї
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 818-го дня війни: атака на нафтобазу РФ, 1 млрд євро на ППО для України та передача заморожених російських активів
18:56
фейк, російські фейки
"Двійника Зеленського помітили в Ірані": росіяни вигадали фейк стосовно смерті Раїсі
18:53
На фото: Скарлетт Йоганссон
OpenAI призупинив використання голосу Sky бота ChatGPT через його схожість на Скарлетт Йоганссон
18:51
Оновлено
Херсонська область
На Херсонщині РФ поранила трьох пенсіонерок, скинувши вибухівку з дрона
18:47
В Укренерго повідомили, коли відключатимуть світло 22 травня
18:45
Ексклюзив
Мобілізація жінок
Для ефективної мобілізації, ймовірно, проведуть політику балансування вимог економіки і фронту, - поведінковий економіст Вахітов
18:35
Осінь, дощ
Ймовірні дощі та сильний вітер: Наталка Діденко розповіла про погоду 22 травня
18:32
Дмитро Кулеба
Немає жодного аргументу, який завадив би партнерам збивати ракети РФ над Україною, - Кулеба
18:29
Максим Жорін
Росіяни накопичують і перекидають сили в напрямку Сум, - Жорін
18:25
Відключення електроенергії
Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення
18:14
Шмигаль доручив розробити постанову про "справедливі графіки вимкнень світла споживачам"
18:06
OPINION
Наталка Діденко
Про старенькі столичні кінотеатри
17:59
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
"Далеко не найкращий": Зінченко підбив підсумки свого сезону
17:56
Канада
Канада запроваджує санкції проти 2 фізичних і 6 юросіб за сприяння торгівлі зброєю між КНДР і РФ
17:55
Ексклюзив
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
Експерт пояснив, коли може змінитися політика Ірану щодо України й Росії
17:52
Джеррі Брукгаймер
Продюсер "Піратів Карибського моря" натякнув, що Джонні Депп відмовляється грати в новому фільмі франшизи
17:41
обстріл Херсон
Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона: серед трьох постраждалих - підліток
17:37
24 млн грн збитків на оренді техніки для будівництва Подільського мосту – генпідряднику повідомлено про підозру
Заробив 24 млн грн на будівництві Подільського мосту: генпідрядник отримав підозру
17:20
Оновлено
ЗСУ
Кількість боєзіткнень на фронті зросла до 74, на Покровському напрямку ситуація складна, але контрольована
17:17
Такер Карлсон
Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, запустив шоу на російському телебаченні
17:16
Оновлено
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
ЗСУ підтвердили ураження корабля РФ "Циклон" у Криму
17:06
Володимир Зеленський
"Він не є самостійною фігурою": Зеленський відповів, чи хотів би зараз сісти за стіл перемовин із Путіним
17:03
Палаюче авто, ДТП, пожежа
"Українці масово спалюють автівки через закон про мобілізацію": росіяни вигадали новий фейк
16:55
Резерв+
У застосунку "Резерв+" успішно авторизувалися понад мільйон користувачів
16:46
Петер Стано
"Вибори неможливі": в ЄС заявили, що не сумніваються в легітимності Зеленського
16:45
Оновлено
Володимир Зеленський і Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок зустрілась із Зеленським: про що спілкувалися
16:42
Володимир Зеленський на Великдень
Мої 5 років ще не закінчилися, - Зеленський
16:37
Вовчанськ
У Вовчанську росіяни погрожують розстрілами й не випускають на евакуацію близько 100 місцевих, - Синєгубов
16:35
Ексклюзив
Плетенчук заявив, що росіяни наразі не мають ресурсів дійти до Одеси
16:27
РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого
СБУ оголосила підозру шістьом бойовикам, які в складі військ РФ воювали під Куп'янськом і Соледаром
16:26
Співачка SOWA
Співачка SOWA розкритикувала Софію Ротару за "нейтральну позицію" щодо війни
16:15
Оновлено
Карім А. А. Хан
Головний прокурор МКС Хан запросив ордер на арешт Нетаньягу. Байден назвав його обурливим
16:08
стрічка "Смак свободи"
У Польщі покажуть українську комедію "Смак свободи"
16:07
OPINION
Ірина Геращенко
Чому Зеленський і "слуги" мовчать про 5 років президентства?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV