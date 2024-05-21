Наша п’ятірка надпотужних фільмів про Першу світову війну

"Довгі заручини" (2004)

У французькій картині "Довгі заручини", знятій Жан-П'єром Жене ("Амелі") розповідається про трибунал над французькими солдатами. П'ятеро солдатів звинувачуються в тому, що навмисне завдали собі каліцтва напередодні битви на Соммі. Засуджених на смерть залишають на нейтральній смузі. Серед п'ятірки засуджених був наречений Матильди, яку грає Одрі Тоту. Після війни дівчина намагається з'ясувати, що сталося з солдатами, що залишилися на нейтральній смузі…

"Бойовий кінь" (2011)

Якось Стівен Спілберг побачив у лондонському театрі виставу за романом Майкла Морпурго "Бойовий кінь". Історія коня та його господаря, що пройшли горнило Першої світової, глибоко зачепила режисера, за власним зізнанням, він ридав після перегляду. Спілберг негайно викупив права на постановку роману і зняв за ним один із найкращих своїх фільмів 2010-х…

"Легенди осені" (1994)

Два брати зі США вирушають на Першу світову, один - на заклик, другий - наглядати за молодшим. Військові сцени в картині займають трохи часу, проте залишають незабутнє враження. До того ж у "Легендах осені" можна побачити, як Бред Пітт знімає скальп із німецьких солдатів. У ролі молодшого брата знявся Томас Генрі Джексон, відомий насамперед по головній ролі в "Інопланетяни" Спілберга...

"Щасливого Різдва" (2005)

Фільм розповідає про неймовірну подію – різдвяне перемир'я 1914 року, коли на короткий час на Західному фронті німці, англійці та французи залишили рушниці та гранати та привітали один одного з Різдвом...

Спогади про майбутнє, 2014

Сто років тому ніщо не віщувало поганого для Англії. Молода дівчина Віра жила в досить благополучній родині. Єдине, що вона хотіла, спробувати себе на літературному терені, а старше покоління вважало, що удача дівчини полягає в заміжжі. Єдиний, хто її розумів, це молодший брат Едвард.

Успіхи дівчини в літературній сфері були помічені і її запросили на навчання в Оксфорд. Там вона познайомилася з молодим чоловіком Роландом, який теж підтримав її прагнення стати письменницею. Молоді люди закохалися один в одного і почали будувати плани на майбутнє.

Але тут прийшла біда - Перша світова війна. Її брат Едвард і Роланд вирушили до Франції воювати і незабаром загинули в боях. Віра теж не змогла бути в стороні...