Топ-5 фільмів на релігійну тему: віра, демони, екзорцизм

Відверто: Саєнтологія та в'язниця переконань (2015)

Документальний

США

119 хв.

Документальний фільм за гучним бестселером Лоуренса Райта. Так звана Церква саєнтології зараз є однією з найпоширеніших сект, до якої входять багато відомих особистостей – наприклад, Том Круз та Джон Траволта. Саєнтологи не розповідають, що ж насправді коїться у їхній церкві, але вони можуть забрати всі гроші тих, хто повірить у їхню релігію. Так що ж насправді є загадковою саєнтологією – справді правильна релігія або масове ...

Обряд (2011)

The Rite

Трилер, Детектив, Жах, Драма

США, Угорщина, Італія

114 хв.

Майкл Ковак, американський студент духовної семінарії, їде до Ватикану, щоб пройти там навчальний курс екзорцизму. Майкл налаштований дуже скептично. І тільки коли він вступає в учні до легендарного отця Лукаса, який тисячі разів проводив обряд вигнання нечистої сили з людей, зневіра та недовіра хлопця починають танути. Але одного разу черговий обряд вигнання диявола виявляється не під силу навіть його вчителю, і молодий семінарист...

Бездушні (2020)

Unsoul

Детектив, Фентезі, Драма

Бразилія

Серіал

У житті чарівної жінки відбувається страшна трагедія – у неї вмирає чоловік. Це призводить до депресії, вона не може позбутися болю, їй постійно сниться чоловік. І тільки маленька донечка допомагає трохи відволіктися. Жінка вирішує перебратися на проживання до іншого міста. Маленьке і спокійне містечко Бригіда здається їй найпридатнішим для зміни життя. Незабаром вона дізнається, що мешканці міста серйозно захоплені таємничими ритуалами та жертвопринесеннями. Вони знайомлять удову із самим ...

Прикордонна смуга (2013)

The Borderlands

Трилер, Фантастика, Жах

Великобританія

89 хв.

Питання, яке турбує священників Ватикану протягом багатьох років, - що є чудом Господа, а що творінням Диявола. Щоб знайти нарешті відповідь на це питання, священники вирушають до Прикордонних угідь. Ходять чутки, що там у церкві трапляються дуже дивні речі. Озброївшись диктофонами та камерами, священники вирушають до цієї церкви. Фільм, заснований на реальних подіях, був не лише високо оцінений критиками, а й навіть відзначений Ватиканом, адже він торкається теми непохитності...

Населення 436 (2006)

(Популяція 436)

Трилер, Мелодрама, Детектив, Жах, Драма

Канада, США

92 хв.

Стів Кеді багато років присвятив вивченню статистики приросту чисельності населення, але одного разу він помітив дивну аномалію. Переглядаючи дані про невелике богом забуте містечко, Стів побачив, що за останні кількасот років чисельність мешканців жодного разу не змінювалася. 436 людей уже ціле століття населяють цю площу. Можливо, це помилка працівників, які проводять перепис. Але заінтригований Стів вирішив вирушити в глушину, щоб особисто переконатися в дивній одноманітності. Чоловік ще не знає, що ...