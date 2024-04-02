Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Найкращі фільми про музику, які варто подивитися

Найкращі фільми про музику, які варто подивитися

2 квітня, 2024 вiвторок
19:00
Кіно музиканти

На добрий та легкий вечір пропонуємо перелік фільмів про музику й непересічних музикантів. Цього разу подивимося фільми про богемне життя людей зі світу музики, їхній шлях, злети, падіння та зіркові будні

Сід і Ненсі

Sid and Nancy

Великобританія, 1986 рік

Біографія, драма

IMDb: 7,0.

Фільм, заснований на реальних подіях життя головного символу англійської панк-культури Сіда Вішеза та його дівчини Ненсі Спанджен. Це непроста історія про саморуйнування із трагічною кінцівкою. У ролі Сіда – молодий Гарі Олдман...

Дорз

The Doors

США, 1991 рік

Біографія, драма

IMDb: 7,2.

Фільм розповідає про легендарну групу 60-х The Doors та її фронтмена Джима Моррісона. Його зіграв Вел Кілмер — вийшло справді переконливо та схоже...

 

Цілодобові тусовщики

24 Hour Party People

Великобританія, 2002 рік

Біографія, комедія, драма

IMDb: 7,3

Події "Цілодобових тусовщиків" розгортаються навколо музичного життя Манчестера у 1976–1992 роках та персони Тоні Вілсона зокрема. Тоні Вілсон — журналіст, промоутер та засновник лейблу Factory Records, на якому записувалися Joy Division, New Order, Happy Mondays та інші групи манчестерської хвилі. Factory Records став негласним символом незалежної музичної індустрії, а "Цілодобові тусовщики" цікаво та з гумором розповідають, як це вийшло...

 

Рей

Ray

США, 2004 рік

Біографія, драма

IMDb: 7,7.

Картина розповідає історію становлення Рея Чарльза - одного з найбільших джазових співаків і піаністів, - від дитинства та прогресуючої сліпоти до піка музичної кар'єри та широкого визнання. "Рей" почали знімати ще до смерті музиканта, і Чарльз навіть застав попередню версію фільму.

Картина отримала два "Оскари", зокрема в номінації "Кращий актор"...

Стати Джоном Ленноном

Nowhere Boy

Великобританія, 2009 рік

Біографія, драма

IMDb: 7,1.

"Стати Джоном Ленноном" - історія про те, що було до цього всесвітнього успіху. Про ліверпульського хлопця, який переживає підліткові трагедії, вчиться грати на гітарі та збирає свою першу групу. Зворушлива та ностальгічна картина...

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Владислав Мангер
1 квітня, 2024 понедiлок
Вбивство Гандзюк: адвокати заявили, що Мангера викликають на службу. У Міноборони та бригаді спростували
На фото: Нікіта Добринін
1 квітня, 2024 понедiлок
Ведучий Добринін заявив, що не йде на фронт, бо є єдиним годувальником у родині батьків
погода
1 квітня, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про пил із Сахари, який іде в Україну, та погоду на 2 квітня
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.06
    Купівля 39.06
    Продаж 39.57
  • EUR
    Купівля 42.08
    Продаж 42.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 квітня
19:30
Оновлено
Ракетна атака по Дніпру 02.04.2024
РФ здійснила ракетну атаку на Дніпро: серед постраждалих - діти
19:26
Киргизстан
У Киргизстані ухвалили закон, подібний до документа РФ про "іноагентів"
19:10
Ексклюзив
Київ
ЗСУ побачать накопичення сил противника, всі умови для захисту Києва створені, - депутат Васильчук
19:01
Чорне море, Крим
Росіяни перекидають техніку із Криму на Херсонський напрямок після ударів дронами, - "Атеш"
19:00
Джо Байден і Сі Цзіньпін
Тайвань та конфлікт в Україні і Газі: Байден поговорив з лідером Китаю
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 769-го дня війни: українські дрони вдарили по заводу з виробництва "шахедів" у Росії, США хочуть виготовляти вдвічі більше боєприпасів, щоб підтримати ЗСУ
18:47
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Зеленський підписав законопроєкт про електронний кабінет військовозобов'язаного
18:38
Ексклюзив
Наслідки атаки підприємств у Татарстані,
"Ймовірно, проблеми з ППО більші, ніж ми могли уявити": Defence Express про БПЛА-атаку по виробництву "шахедів" та НПЗ
18:27
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
18:13
Оновлено
ЛУКОЙЛ
Засновник Лукойлу Алекперов вперше став найбагатшою людиною Росії
18:02
OPINION
Віктор Бобиренко
Про хибне "прозріння" Безуглої
17:58
Міністерство фінансів України
Україна отримає від Південної Кореї $2,1 млрд пільгових кредитів, які спрямує на проєкти відновлення, - Свириденко
17:54
ЗСУ
ЗСУ знищили рекордну кількість російської артилерії у березні
17:34
Туреччина світ Стамбул пожежа
У Стамбулі виникла пожежа у багатоповерхівці: загинули щонайменше 29 людей
17:31
САУ "Богдана"
Україна виготовляє 8 САУ "Богдана" на місяць, - NYT
17:25
кабмін
Уряд дозволив студентам виїжджати з України: перелік умов
17:17
прапор Росії
Росіяни на ТОТ створили туристичне агентство, що видаватиме колаборантам путівки до Дагестану й Осетії, - Спротив
17:11
На фото: Габріель Картеріс
Зірка "Району Беверлі Гіллз" Габріель Картеріс закликала світ підтримувати Україну
17:06
Ексклюзив
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
Удари по НПЗ - ідеальна ціль, яка максимально шкодить РФ, - Центр досліджень енергетики
17:04
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Що не так з податком на розкіш? Його не існує
17:02
трактор, поле, фермер
Україна планує цьогоріч засіяти 5,6 млн га земель: названо регіони-лідери посівної кампанії
16:57
ракетный корвет проект 22800 "Каракурт"
Шойгу пообіцяв, що ЧФ РФ цьогоріч отримає три малі ракетні кораблі
16:54
Росія відновлює поставки нафти до Індії попри санкції, - Bloomberg
16:37
На фото: Магазин Prada в Москві
Люксові бренди Prada, Chanel і Fendi почали відмовлятися від оренди магазинів у Москві, - росЗМІ
16:36
Оновлено
руйнування
Міжнародний реєстр збитків почав приймати заяви через Дію. За годину їх подали 18 українців
16:31
Пропонував за $15 тис. посприяти у знятті з військового обліку: на Київщині затримали працівника поліції
16:22
ракета Х-59
"Зараз у Росії залишається близько 950 високоточних ракет": представник ГУР Скібіцький
16:19
Оновлено
підземна школа у Харкові
У Харкові завершили будівництво першої з дев'яти підземних шкіл
16:11
Оновлено
війна з росією російська армія
Шойгу призначив нового головкома ВМС РФ Моїсеєва. Чорномоський флот очолив Пінчук
16:10
Кабмін
Кабмін схвалив законопроєкт про будівництво нових енергоблоків ХАЕС. Слово – за парламентом
16:00
OPINION
Євстратій Зоря
Чемберлени та даладьє є і серед кліриків
15:55
Застрелив жінку за українську мову: в Україні заочно засудили окупанта до 15 років ув'язнення
15:55
Оновлено
Неприбуткова організація World Central Kitchen
Організація з надання гумдопомоги Газі припинила роботу після загибелі 7 працівників від авіаудару, Ізраїль відреагував
15:45
Сцена весілля з фільму
"Тривають переговори": Netflix може створити мінісеріал за фільмом "Довбуш"
15:37
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Уряд виділив додаткові 5,6 млрд грн на фортифікаційні споруди у п'яти областях
15:30
Норвегія
На тлі війни: Норвегія планує на третину збільшити кількість призовників до армії
15:26
окупанти Мелітополь
У школах на ТОТ Херсонщини росіяни створюють "музеї СВО", - Спротив
14:55
Херсонщина війна з росією
У Херсоні майже не залишилося вцілілих багатоповерхівок, – Прокудін
14:50
Еміне Джапарова
Уряд звільнив першу заступницю очільника МЗС Джапарову
14:50
В Україні повідомили про підозру гендиректору підприємства РФ, яке виробляє ракети Х-101
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV