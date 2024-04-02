Найкращі фільми про музику, які варто подивитися
На добрий та легкий вечір пропонуємо перелік фільмів про музику й непересічних музикантів. Цього разу подивимося фільми про богемне життя людей зі світу музики, їхній шлях, злети, падіння та зіркові будні
Сід і Ненсі
Sid and Nancy
Великобританія, 1986 рік
Біографія, драма
IMDb: 7,0.
Фільм, заснований на реальних подіях життя головного символу англійської панк-культури Сіда Вішеза та його дівчини Ненсі Спанджен. Це непроста історія про саморуйнування із трагічною кінцівкою. У ролі Сіда – молодий Гарі Олдман...
Дорз
The Doors
США, 1991 рік
Біографія, драма
IMDb: 7,2.
Фільм розповідає про легендарну групу 60-х The Doors та її фронтмена Джима Моррісона. Його зіграв Вел Кілмер — вийшло справді переконливо та схоже...
Цілодобові тусовщики
24 Hour Party People
Великобританія, 2002 рік
Біографія, комедія, драма
IMDb: 7,3
Події "Цілодобових тусовщиків" розгортаються навколо музичного життя Манчестера у 1976–1992 роках та персони Тоні Вілсона зокрема. Тоні Вілсон — журналіст, промоутер та засновник лейблу Factory Records, на якому записувалися Joy Division, New Order, Happy Mondays та інші групи манчестерської хвилі. Factory Records став негласним символом незалежної музичної індустрії, а "Цілодобові тусовщики" цікаво та з гумором розповідають, як це вийшло...
Рей
Ray
США, 2004 рік
Біографія, драма
IMDb: 7,7.
Картина розповідає історію становлення Рея Чарльза - одного з найбільших джазових співаків і піаністів, - від дитинства та прогресуючої сліпоти до піка музичної кар'єри та широкого визнання. "Рей" почали знімати ще до смерті музиканта, і Чарльз навіть застав попередню версію фільму.
Картина отримала два "Оскари", зокрема в номінації "Кращий актор"...
Стати Джоном Ленноном
Nowhere Boy
Великобританія, 2009 рік
Біографія, драма
IMDb: 7,1.
"Стати Джоном Ленноном" - історія про те, що було до цього всесвітнього успіху. Про ліверпульського хлопця, який переживає підліткові трагедії, вчиться грати на гітарі та збирає свою першу групу. Зворушлива та ностальгічна картина...
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