Найкращі фільми про музику, які варто подивитися

Сід і Ненсі

Sid and Nancy

Великобританія, 1986 рік

Біографія, драма

IMDb: 7,0.

Фільм, заснований на реальних подіях життя головного символу англійської панк-культури Сіда Вішеза та його дівчини Ненсі Спанджен. Це непроста історія про саморуйнування із трагічною кінцівкою. У ролі Сіда – молодий Гарі Олдман...

Дорз

The Doors

США, 1991 рік

Біографія, драма

IMDb: 7,2.

Фільм розповідає про легендарну групу 60-х The Doors та її фронтмена Джима Моррісона. Його зіграв Вел Кілмер — вийшло справді переконливо та схоже...

Цілодобові тусовщики

24 Hour Party People

Великобританія, 2002 рік

Біографія, комедія, драма

IMDb: 7,3

Події "Цілодобових тусовщиків" розгортаються навколо музичного життя Манчестера у 1976–1992 роках та персони Тоні Вілсона зокрема. Тоні Вілсон — журналіст, промоутер та засновник лейблу Factory Records, на якому записувалися Joy Division, New Order, Happy Mondays та інші групи манчестерської хвилі. Factory Records став негласним символом незалежної музичної індустрії, а "Цілодобові тусовщики" цікаво та з гумором розповідають, як це вийшло...

Рей

Ray

США, 2004 рік

Біографія, драма

IMDb: 7,7.

Картина розповідає історію становлення Рея Чарльза - одного з найбільших джазових співаків і піаністів, - від дитинства та прогресуючої сліпоти до піка музичної кар'єри та широкого визнання. "Рей" почали знімати ще до смерті музиканта, і Чарльз навіть застав попередню версію фільму.

Картина отримала два "Оскари", зокрема в номінації "Кращий актор"...

Стати Джоном Ленноном

Nowhere Boy

Великобританія, 2009 рік

Біографія, драма

IMDb: 7,1.

"Стати Джоном Ленноном" - історія про те, що було до цього всесвітнього успіху. Про ліверпульського хлопця, який переживає підліткові трагедії, вчиться грати на гітарі та збирає свою першу групу. Зворушлива та ностальгічна картина...