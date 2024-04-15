Підбірка фільмів з Лілі Джеймс

Попелюшка

Cinderella (2015)

Чергова екранізація знаменитої історії про просту дівчину Попелюшку, життя якої з появою злісної мачухи та її дочок перетворюється на кошмар. Але зустріч із принцом назавжди змінює долю Попелюшки…

Виняток

The Exception (2016)

Дія фільму розгортається в окупованих Нідерландах у 40-х роках минулого століття. Після нацистської окупації агенти опору мали намір впровадити свою людину до лав нацистів, щоб наблизитися до канцлера. А в цей час між молодою єврейкою та офіцером СС виникає пристрасний роман, який може призвести до вельми несподіваних наслідків…

Малюк на драйві

Baby Driver (2017)

Майлз на прізвисько Малюк був чудовим водієм, який працював на впливового кримінального боса. Головний герой допомагав провертати кримінальні справи, заробляючи на життя нечесним шляхом. Але якось життя хлопця круто змінюється, коли він зустрічає чарівну офіціантку. З цього моменту Майлз вирішує змінити власну долю та зав'язати із криміналом…

Темні часи

Darkest Hour (2017)

У Великій Британії настали смутні часи. Нацистська Німеччина окупувала чимало країн до 1940 року, і здавалося, що Англія буде абсолютно беззахисна перед загрозою нацистського вторгнення. Люди втратили віру в прем'єр-міністра Чемберлена, через бездіяльність якого склалася подібна ситуація. У результаті на місце Чемберлена приходить безкомпромісний консерватор Уїнстон Черчілль, переконаний, що необхідно протистояти німецьким окупантам. Лілі у фільмі постає в образі секретаря Черчілля Елізабет Лейтон…

Клуб любителів книг та пирогів з картопляних очищень

The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018)

Молода письменниця Джулієт Ештон вирушає на острів Гернсі, який у 1940 році був окупований нацистами. На той час там діяв "Клуб любителів книг і пирогів з картопляних очищень", і тепер дівчина прибуває на острів, сподіваючись дізнатися історію його мешканців. Адже Джулієт вже досить довго листувала з одним із жителів острова, який стверджував, що був членом того самого клубу…