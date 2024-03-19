ТОП-5 найцікавіших серіалів березня 2024 року
Пропонуємо нашу п’ятірку серіалів на березень 2024. Для любителів цікавих серіалів пропонуємо нашу п’ятірку на березень. Коли звикаєш до героїв кінофільму й важко з ними розпрощатись, серіал - це найкращий вибір
"Цілком вигадані пригоди Діка Турпіна"
Жанр: історична комедія
Серіал розповість історію відомого англійського розбійника та грабіжника Діка Турпіна, але зробить це з позиції не звичного біографічного оповідання, а комедійної вигадки. Титульну роль виконав англійський актор та комік Ноель Філдінг.
"Режим"
Жанр: політична сатира
У центрі оповідання знаходиться Олена Вернем — канцлер вигаданої автократії, розташованої у Центральній Європі, яка намагається закріпити своє становище у нестабільній державі. Вона заручається підтримкою військового Герберта Зубака, і в міру того, як вплив останнього зростатиме, спроби Олени посилити свої політичні позиції призведуть до розколу не лише всередині палацу, а й країни.
"Суперсекс"
Жанр: біографічна драма
В основі сюжету біографічної драми "Суперсекс" лежить історія життя відомого італійського порноактора Рокко Сіффреді, який став однією з найвпливовіших постатей в індустрії для дорослих.
"Джентельмени"
Жанр: кримінальна драма
Молодий чоловік на ім'я Едді Холстед успадкував від батька великий маєток. Але незабаром герой дізнається, що це майно пов'язане з наркоімперією Міккі Пірсона.
"Джентльмени" — спін-офф однойменного фільму Гая Річі, який повернувся до написання сценарію, цього разу у співавторстві з Метью Рідом та режисурі. Головні ролі у проекті виконали Тео Джеймс та Кайя Скоделаріо.
"Палм-Рояль"
Жанр: комедія
Цілеспрямована Максим Сіммонс намагається потрапити у вищі кола Палм-Біч, і під час своєї місії паралельно з'ясувати, на що вона готова і не готова піти заради досягнення цілі. Новий комедійний серіал з Крістен Віг у головній ролі заснований на романі Джульєтт Макденіел "Містер і місіс Американський пиріг".
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