ТОП-5 найцікавіших серіалів березня 2024 року

"Цілком вигадані пригоди Діка Турпіна"

Жанр: історична комедія

Серіал розповість історію відомого англійського розбійника та грабіжника Діка Турпіна, але зробить це з позиції не звичного біографічного оповідання, а комедійної вигадки. Титульну роль виконав англійський актор та комік Ноель Філдінг.

"Режим"

Жанр: політична сатира

У центрі оповідання знаходиться Олена Вернем — канцлер вигаданої автократії, розташованої у Центральній Європі, яка намагається закріпити своє становище у нестабільній державі. Вона заручається підтримкою військового Герберта Зубака, і в міру того, як вплив останнього зростатиме, спроби Олени посилити свої політичні позиції призведуть до розколу не лише всередині палацу, а й країни.

"Суперсекс"

Жанр: біографічна драма

В основі сюжету біографічної драми "Суперсекс" лежить історія життя відомого італійського порноактора Рокко Сіффреді, який став однією з найвпливовіших постатей в індустрії для дорослих.

"Джентельмени"

Жанр: кримінальна драма

Молодий чоловік на ім'я Едді Холстед успадкував від батька великий маєток. Але незабаром герой дізнається, що це майно пов'язане з наркоімперією Міккі Пірсона.

"Джентльмени" — спін-офф однойменного фільму Гая Річі, який повернувся до написання сценарію, цього разу у співавторстві з Метью Рідом та режисурі. Головні ролі у проекті виконали Тео Джеймс та Кайя Скоделаріо.

"Палм-Рояль"

Жанр: комедія

Цілеспрямована Максим Сіммонс намагається потрапити у вищі кола Палм-Біч, і під час своєї місії паралельно з'ясувати, на що вона готова і не готова піти заради досягнення цілі. Новий комедійний серіал з Крістен Віг у головній ролі заснований на романі Джульєтт Макденіел "Містер і місіс Американський пиріг".