Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно ТОП-5 очікуваних релізів з жанру фільм-жахів

ТОП-5 очікуваних релізів з жанру фільм-жахів

14 березня, 2024 четвер
22:00
Кіно Фільми жахів

Що подивитись на вечір? Сьогодні пропонуємо п’ятірку фільмів-жахів

Знищи всіх сусідів: чорна зомбі-комедія

Destroy All Neighbors

Рейтинги: IMDb: 5.3 

Країна: США

Режисер: Джош Форбс

Жанр: Комедії, Жахи, Зарубіжні

У ролях актори: Джона Рей, Кіран Деол, Ренді Хеллер, Піт Пложек, ДеМорже Браун, Джон Дейлі, Томас Леннон, Райан Кеттнер, Крістіан Келлоуей, Алекс Уінтер та інші

Невдаха-композитор з Лос-Анджелеса Вільям Браун, який мешкає в дешевому житловому комплексі разом зі своєю дівчиною Емілі, прагне вирватися зі злиднів за рахунок нового амбітного музичного проєкту. Якось його новим сусідом стає гротескний та ексцентричний старий на ім'я Влад, який приїхав зі Східної Європи, створює багато галасу та заважає працювати. Під час бійки Вільям випадково вбиває сусіда, після чого в паніці береться розчленувати та сховати його тіло. Головний герой не готовий до того, що розчленований на шматки Влад раптово оживає і заявляє, що його неможливо вбити…

 

Пила: Джокер

DarkGame

Рейтинги: IMDb: 5.6 

Країна: Велика Британія

Режисер: Ховард Дж. Форд

Жанр: Жахи, Трилери, Зарубіжні

У ролях актори: Ед Вествік, Ендрю П. Стівен, Наталія Цвєткова, Лола Огуньємі, Рорі Олександр, Ендрю МакГіллан, Міцлі Роуз, Ентоні Офоеджбу, Наташа Скутка, Джо Урхарт та інші

Шестеро безневинних жертв викрадені й змушені брати участь у смертельному реаліті-шоу для розваги злочинного світу. Згодом реаліті-шоу набирає популярності за межами даркнета, а його ведучий, який прагне слави та уваги, захоплюється успіхом свого дітища. Незабаром детектив поліції Портленда Бен Джейкобс очолює оперативну групу, яка розслідує резонансну справу. Події загострюються в міру того, як Джейкобс та його команда вступають у перегони з часом, щоб урятувати бранців…

 

Прокляті води

Night Swim / Wishing Well

Рейтинги: IMDb: 4.7 

Країна: США, Велика Британія, Австралія

Режисер: Брайс Макгуайр

Жанр: Жахи, Трилери, Зарубіжні

У ролях актори: Уайатт Рассел, Керрі Кондон, Amélie Hoeferle, Гевін Уоррен, Джоді Лонг, Ненсі Ленехан, Едді Мартінес, Елайджа Дж. Робертс, Ранума Пантакі, Бен Сінклер та інші

Рей Воллер був успішним бейсболістом, але розсіяний склероз змусив його достроково завершити професійну кар'єру. У пошуках нового старту в житті Рей, його дружина Єва та їхні двоє дітей вирушають до Міннеаполіса, щоб жити в нещодавно придбаному будинку з великим басейном на задньому дворі. Басейн має стати місцем відпочинку для дітей та доступною терапією для глави сімейства. Звикаючись до змін, Рей раптово виявляє, що фізіотерапія в басейні дає неймовірний результат: він знову почувається колишнім, чим неабияк дивує Єву і своїх лікарів. Проте чудовому зціленню чоловіка є пояснення: басейн — монастир темної сили…

 

Омен. Непорочна

Immaculate

Країна: Італія, США

Режисер: Майкл Мохан

Жанр: Жахи, Зарубіжні

У ролях актори: Сідні Суїні, Симона Табаско, Альваро Морте, Бенедетта Поркаролі, Нікколо Сенні, Джамп'єро Джудіка, Джорджо Коланджелі, Дора Романо та інші

Церква знала лише один випадок непорочного зачаття, але схоже, що Сесілія, нова черниця в таємничому італійському монастирі, стала другою дівою, яка виношує дитину. Місцеві ченці оголосили про диво, але ніхто точно не знає, кого насправді носить під серцем дівчина — нового рятівника чи того, хто занурить світ у вічну темряву…

 

Остання ніч у Террас-Лейнз

Last Night at Terrace Lanes

Рейтинги: IMDb: 6.0 

Країна: США

Режисер: Джемі Неш

Жанр: Жахи, Трилери, Комедії, Закордонні

У ролях актори: Кен Арнольд, Франческа Капальді, Джек Франко, Карло Глоріосо, Christopher Inlow, Рейвен Джексон, Вес Джонсон, Сем Луковскі, Кріс Райдінгс, Міа Рей Робертс та інші

Старшокласниця Кеннеді та її близька подруга Тесс вирушають до старого боулінг-клубу Террас-Лейнз, який незабаром мають знести, щоб побудувати на цьому місці багатоквартирний будинок. Компанію дівчатам складають двоє хлопців, Піт та Коді, що перетворює вечір на парне побачення. Ще більший дискомфорт у ситуацію вносить Брюс, відчужений батько Кеннеді, який працює у закладі на посаді обслуговуючого персоналу. Незабаром головним героям доводиться об'єднатися у згуртовану команду, щоб вижити, бо на боулінг нападають божевільні вбивці-сектанти…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Віктор Шлінчак
11 березня, 2024 понедiлок
Мова йде про капітуляцію: політолог Шлінчак щодо заяв з різних країн про мирні переговори
легіон "Свобода Росії"
13 березня, 2024 середа
Російські добровольці, які проводять рейд у РФ, закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися
На фото: Британський телеведучий Джонатан Росс
11 березня, 2024 понедiлок
Оглядач "Оскара" на британському телебаченні зневажливо висловився про зірку "Друзів" Перрі
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.99
    Продаж 42.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
14 березня
22:46
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія почала атаку дронами: на Вінничинні влучання в житловий будинок, є поранені
22:45
світ Велика Британія транспорт військові новини
Україна має намір відновити морські поромні та контейнерні перевезення за два-три тижні, - Мінінфраструктури
22:30
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль майже повністю розгромив ХАМАС, але він ще зберіг сили для опору, - FT
22:19
Емманюель Макрон
Макрон: якщо війська Франції опиняться в Україні - це відповідальність лише Кремля
22:14
речник ГУР Андрій Юсов
Рейд російських добровольців: в розвідці заявили, що Кремль використовує людей як "живий щит"
22:01
OPINION
Віталій Портников
Формула знищення України
22:01
Латвія
Україна розпочала переговори з Латвією щодо безпекової двосторонньої угоди
21:47
Ексклюзив
Батальйоном у 300 людей пояс безпеки у 40 км не зробиш: офіцер ЗСУ Лапін про рейд російських добровольців на територію РФ
21:39
Марта Костюк
Українка Костюк обіграла "нейтральну" Потапову і вперше вийшла у півфінал WTA 1000
21:35
Болгарія
У міноборони Болгарії повідомили про відправку Україні БТРів, обіцяних минулого року
21:30
Ексклюзив
путін путлер
РФ потрапляє в часову пастку: історик Розумний не виключив переворот у Кремлі
21:16
Макрон нагородив найбагатшу людину світу Бернара Арно орденом Почесного легіону
Макрон нагородив найбагатшу людину світу Бернара Арно орденом Почесного легіону
20:59
КНДР, Північна Корея
Росіяни випустили по Україні близько 50 ракет виробництва КНДР, - прокурор
20:58
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Збиття російських літаків, мобілізація ворога та збільшення кількості боєприпасів у Сил оборони. Колонка Сергія Згурця
20:57
Ексклюзив
Микола Княжицький
Це криза всередині влади: нардеп Княжицький про брак голосів у Верховній Раді для результативних голосувань
20:36
Єнс Столтенберг
Росія втратила понад 350 тис. військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - Столтенберг
20:28
На фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень та понад 160 обстрілів, - Генштаб
20:22
Оновлено
на фото: Майк Джонсон
Палата представників може підтримати допомогу Україні у вигляді ленд-лізу або кредиту. Реакція Білого Дому
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Рейди у Росію. Згадати Пригожина
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 750-го дня війни: ЗРК Patriot у строю, РФ змушена перекинути військові підрозділи у Білгородську та Курську області
19:36
Тоні Кроос
Чемпіон світу відновив кар'єру в збірній Німеччині перед домашнім Євро-2024
19:34
Російські військові госпіталі
У Росії зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю, - ЗМІ
19:08
Жозеп Боррель
"Увійшов у сад, в який його ніхто не кликав": Боррель про заклик Папи Римського до України підняти білий прапор
19:07
На фото: Олександр Рудинський
Зірка "Перших ластівок" Рудинський розповів, що ВЛК визнала його придатним попри проблеми із зором
19:01
Швеція виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України за ініціативою Чехії
18:56
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 збройові заводи
18:55
Ексклюзив
легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці готові обміняти Тьоткіне на Мелітополь, - легіон "Свобода Росії"
18:44
Єнс Столтенберг
РФ задіяла в Україні майже всі свої сухопутні сили, - Столтенберг
18:29
Пожежа у Костромі
У РФ учасника війни в Україні засудили до 20 років через пожежу, в якій загинуло 13 людей
18:21
У Греції археологи виявили уламки кораблів, датовані 3000 роком до нашої ери
18:20
Грант Шаппс
РФ, ймовірно, заглушила сигнал літака міністра оборони Британії під час польоту поблизу Калінінграда, - Reuters
18:15
Ріші Сунак
У Британії обговорюють заміну прем'єр-міністра Сунака, - Bloomberg
18:10
Ексклюзив
Легіон "Свобода Росії"
Армія РФ перекинула підрозділи у Білгородську та Курську області,  Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак
18:07
OPINION
Володимир Гевко
"20 днів у Маріуполі". Все, що про Україну — корисне для нас
18:01
Ексклюзив
ЗСУ втрати ворога
Для перемоги над РФ необхідно завдавати ворогу втрат у співвідношенні 1 до 8, а краще 1 до 15, - доброволець Ябчанка
17:53
Віктор Медведчук
Медведчук оскаржить в апеляції рішення суду про заборону на адвокатську діяльність в Україні
17:41
Медичний евакуаційний поїзд
"Не має аналогів у світі": Укрзалізниця вперше показала медичний евакуаційний поїзд
17:36
Starship
SpaceX вперше вивів Starship у космос, проте корабель впав у океан при посадці
17:36
Володимир Зеленський
Зеленський у розмові з Шольцом назвав пріоритетні потреби українських захисників
17:26
Дмитро Медведєв
Медведєв оприлюднив російську "формулу миру" із семи пунктів: деталі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV