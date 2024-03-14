ТОП-5 очікуваних релізів з жанру фільм-жахів

Знищи всіх сусідів: чорна зомбі-комедія

Destroy All Neighbors

Рейтинги: IMDb: 5.3

Країна: США

Режисер: Джош Форбс

Жанр: Комедії, Жахи, Зарубіжні

У ролях актори: Джона Рей, Кіран Деол, Ренді Хеллер, Піт Пложек, ДеМорже Браун, Джон Дейлі, Томас Леннон, Райан Кеттнер, Крістіан Келлоуей, Алекс Уінтер та інші

Невдаха-композитор з Лос-Анджелеса Вільям Браун, який мешкає в дешевому житловому комплексі разом зі своєю дівчиною Емілі, прагне вирватися зі злиднів за рахунок нового амбітного музичного проєкту. Якось його новим сусідом стає гротескний та ексцентричний старий на ім'я Влад, який приїхав зі Східної Європи, створює багато галасу та заважає працювати. Під час бійки Вільям випадково вбиває сусіда, після чого в паніці береться розчленувати та сховати його тіло. Головний герой не готовий до того, що розчленований на шматки Влад раптово оживає і заявляє, що його неможливо вбити…

Пила: Джокер

DarkGame

Рейтинги: IMDb: 5.6

Країна: Велика Британія

Режисер: Ховард Дж. Форд

Жанр: Жахи, Трилери, Зарубіжні

У ролях актори: Ед Вествік, Ендрю П. Стівен, Наталія Цвєткова, Лола Огуньємі, Рорі Олександр, Ендрю МакГіллан, Міцлі Роуз, Ентоні Офоеджбу, Наташа Скутка, Джо Урхарт та інші

Шестеро безневинних жертв викрадені й змушені брати участь у смертельному реаліті-шоу для розваги злочинного світу. Згодом реаліті-шоу набирає популярності за межами даркнета, а його ведучий, який прагне слави та уваги, захоплюється успіхом свого дітища. Незабаром детектив поліції Портленда Бен Джейкобс очолює оперативну групу, яка розслідує резонансну справу. Події загострюються в міру того, як Джейкобс та його команда вступають у перегони з часом, щоб урятувати бранців…

Прокляті води

Night Swim / Wishing Well

Рейтинги: IMDb: 4.7

Країна: США, Велика Британія, Австралія

Режисер: Брайс Макгуайр

Жанр: Жахи, Трилери, Зарубіжні

У ролях актори: Уайатт Рассел, Керрі Кондон, Amélie Hoeferle, Гевін Уоррен, Джоді Лонг, Ненсі Ленехан, Едді Мартінес, Елайджа Дж. Робертс, Ранума Пантакі, Бен Сінклер та інші

Рей Воллер був успішним бейсболістом, але розсіяний склероз змусив його достроково завершити професійну кар'єру. У пошуках нового старту в житті Рей, його дружина Єва та їхні двоє дітей вирушають до Міннеаполіса, щоб жити в нещодавно придбаному будинку з великим басейном на задньому дворі. Басейн має стати місцем відпочинку для дітей та доступною терапією для глави сімейства. Звикаючись до змін, Рей раптово виявляє, що фізіотерапія в басейні дає неймовірний результат: він знову почувається колишнім, чим неабияк дивує Єву і своїх лікарів. Проте чудовому зціленню чоловіка є пояснення: басейн — монастир темної сили…

Омен. Непорочна

Immaculate

Країна: Італія, США

Режисер: Майкл Мохан

Жанр: Жахи, Зарубіжні

У ролях актори: Сідні Суїні, Симона Табаско, Альваро Морте, Бенедетта Поркаролі, Нікколо Сенні, Джамп'єро Джудіка, Джорджо Коланджелі, Дора Романо та інші

Церква знала лише один випадок непорочного зачаття, але схоже, що Сесілія, нова черниця в таємничому італійському монастирі, стала другою дівою, яка виношує дитину. Місцеві ченці оголосили про диво, але ніхто точно не знає, кого насправді носить під серцем дівчина — нового рятівника чи того, хто занурить світ у вічну темряву…

Остання ніч у Террас-Лейнз

Last Night at Terrace Lanes

Рейтинги: IMDb: 6.0

Країна: США

Режисер: Джемі Неш

Жанр: Жахи, Трилери, Комедії, Закордонні

У ролях актори: Кен Арнольд, Франческа Капальді, Джек Франко, Карло Глоріосо, Christopher Inlow, Рейвен Джексон, Вес Джонсон, Сем Луковскі, Кріс Райдінгс, Міа Рей Робертс та інші

Старшокласниця Кеннеді та її близька подруга Тесс вирушають до старого боулінг-клубу Террас-Лейнз, який незабаром мають знести, щоб побудувати на цьому місці багатоквартирний будинок. Компанію дівчатам складають двоє хлопців, Піт та Коді, що перетворює вечір на парне побачення. Ще більший дискомфорт у ситуацію вносить Брюс, відчужений батько Кеннеді, який працює у закладі на посаді обслуговуючого персоналу. Незабаром головним героям доводиться об'єднатися у згуртовану команду, щоб вижити, бо на боулінг нападають божевільні вбивці-сектанти…