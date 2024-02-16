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"Ціна бездіяльності конгресу лягає тягарем на плечі українських воїнів": Кірбі заявив про критичну ситуацію в Авдіївці

16 лютого, 2024 п'ятниця
00:18
Світ Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

У Білому домі заявили, що через нестачу боєприпасів в українців ситуація в Авдіївці є критичною, і закликали конгрес до негайних дій

Про це сказав радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі.

"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції. Є ризик, що місто може потрапити під контроль росіян. Значною мірою – через те, що в українських військових закінчуються артилерійські снаряди", – сказав він під час брифінгу.

За його словами, значною це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси.

"Росія надсилає хвилю за хвилею новобранців атакувати українські позиції. І тому, що Конгрес досі не ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, ми не можемо забезпечити Україну снарядами, які їй конче неообхідні, щоб дати відсіч російським атакам. Російські війська зараз дістаються українських окопів в Авдіївці й починають пробиватися через українську оборону. Ціна бездіяльності конгресу – очевидна й лягає тягарем на плечі українських воїнів", – наголосив Кірбі.

Він додав, що потрібно, аби конгрес без зволікань ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування питань нацбезпеки. Якщо ж республіканці в палаті представників найближчим часом не вживуть заходів, то "те, що зараз відбувається в Авдіївці, цілком може статися і в інших місцях фронту".

  • 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про додаткове фінансування питань нацбезпеки. Він, зокрема, передбачає $95,3 млрд для трьох країн: України, Ізраїлю і Тайваню. Тепер ухвалити законопроєкт має палата представників конгресу США
  • Президент України Володимир Зеленський у звернення 15 лютого прокоментував ситуацію на фронті, зокрема в Авдіївці та на сході загалом. Він наголосив, що в Авдіївці роблять усе, аби зберегти якнайбільше українських життів. 
  • Протягом доби 15 лютого на фронті відбулося 51 бойове зіткнення. У районі Авдіївки Сили оборони України відбили 14 атак окупантів
Теги:
ЗСУ
Війна з Росією
Авдіївка
США
допомога Україні
допомога США Україні
Джон Кірбі
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