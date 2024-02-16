"Ціна бездіяльності конгресу лягає тягарем на плечі українських воїнів": Кірбі заявив про критичну ситуацію в Авдіївці

Про це сказав радник Білого дому з питань комунікацій нацбезпеки Джон Кірбі.

"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація критична. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції. Є ризик, що місто може потрапити під контроль росіян. Значною мірою – через те, що в українських військових закінчуються артилерійські снаряди", – сказав він під час брифінгу.

За його словами, значною це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси.

"Росія надсилає хвилю за хвилею новобранців атакувати українські позиції. І тому, що Конгрес досі не ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, ми не можемо забезпечити Україну снарядами, які їй конче неообхідні, щоб дати відсіч російським атакам. Російські війська зараз дістаються українських окопів в Авдіївці й починають пробиватися через українську оборону. Ціна бездіяльності конгресу – очевидна й лягає тягарем на плечі українських воїнів", – наголосив Кірбі.

Він додав, що потрібно, аби конгрес без зволікань ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування питань нацбезпеки. Якщо ж республіканці в палаті представників найближчим часом не вживуть заходів, то "те, що зараз відбувається в Авдіївці, цілком може статися і в інших місцях фронту".