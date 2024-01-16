У Франції подали в суд на партію Ле Пен через корупційні зв'язки з РФ

Про це повідомляє DW, з посиланням на агентство AFP.

"З 2014 року, відколи "Національний фронт" (назва "Національного об'єднання" до 2018 року, - ред.) отримав кредит від структури, близької до Путіна, партія та її керівництво були корумповані й заохочувалися до поширення російської пропаганди, покликаної посіяти хаос у Франції та в усій Європі", - заявили в Радикальній лівій партії.

Французькі ліворадикали спираються при цьому на низку журналістських розслідувань. Зокрема, у грудні газета The Washington Post писала з посиланням на документи однієї з європейських спецслужб, що Кремль намагається зменшити підтримку України у Франції та збільшити в цій країні кількість прихильників зближення з РФ, просуваючи у французькому інформаційному полі свої пропагандистські наративи. Згідно з матеріалом WP, партії Ле Пен відводиться у цьому плані важлива роль.

Також позивачі наголошують на російському кредиті французьких правих популістів.

Кредит у "Першому чесько-російському банку" (ПЧРБ) "Національний фронт" узяв у вересні 2014 року, за кілька місяців після російської анексії Криму, яку Ле Пен назвала легітимною. У 2016 році ПЧРБ було визнано банкрутом, Центробанк РФ відкликав у нього ліцензію. Права на кредит тоді перейшли до російського акціонерного товариства "Авіазапчастина", яке займається обслуговуванням авіатехніки за кордоном.

Повернути кредит праві популісти мали до вересня 2019 року, але, за даними газети Le Parisien, не знайшли на це грошей. "Національне об'єднання" (вже під новою назвою) почало платити за кредитом лише у квітні 2022 року. Тепер, стверджують французькі ЗМІ, партія Ле Пен має виплачувати в середньому по 322 тисячі євро кожні три місяці до 2028 року.

Також у червні 2023 року була опублікована доповідь слідчої комісії парламенту Франції, в якій констатувалося, що "Національне об'єднання" стало "трансмісійним ременем" РФ, повторюючи у своїй риториці "російські формулювання". Зокрема, заяви партії щодо анексії Криму "слово в слово повторювали офіційні формулювання путінського режиму", наголошувалося в доповіді. Його автори також наголосили, що з приходом на посаду голови партії Марін Ле Пен "стратегія ідеологічного та політичного зближення" з Росією "прискорилася та закріпилася".

Сама Ле Пен під час парламентських слухань у травні 2023 року заявила, що "ніколи не перебувала" під іноземним впливом, а кредит у російському банку було взято "без політичних зобов'язань" і нібито тільки тому, що французькі банки на той момент не захотіли кредитувати" Національний фронт”. Крім того, вона зазначила, що кредит уже виплачено.