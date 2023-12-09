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Головна Світ Справу про ймовірне зловживання коштами ЄС Марін Ле Пен передали до суду

Справу про ймовірне зловживання коштами ЄС Марін Ле Пен передали до суду

9 грудня, 2023 субота
04:12
Світ Марін Ле Пен

Марін Ле Пен, лідерка найрейтинговішої опозиційної партії "Національне об'єднання", постане перед судом у справі помічників депутатів своєї політичної сили

Про це повідомляє France info.

У п'ятницю, 8 грудня, судді вирішили передати справу колишньої кандидатки в президенти та ще 26 її однопартійців до кримінального суду.

"Ми офіційно оскаржуємо звинувачення, висунуті проти наших депутатів Європарламенту і парламентських помічників", - заявила партія, запевнивши, що судовий процес нарешті дасть їй можливість захистити себе по суті "та висунути аргументи, засновані на здоровому глузді", - заявило у відповідь "Національне об'єднання". Там переконані, що їх лідерка "не вчинила жодного правопорушення".

Розслідування розпочалося ще у 2015 році, коли Європейський парламент передав до антишахрайського офісу ЄС справу про можливі порушення, вчинені "Національним фронтом" (колишня назва "Національного об’єднання"), щодо заробітної плати, виплаченої 20 парламентським помічникам, які офіційно працювали на 16 депутатів Європарламенту від цієї партії. Прокуратура Парижа розпочала попереднє розслідування.

Ці помічники, які повинні були працювати повний робочий день на депутата, але водночас вони займали важливі посади в структурі "Народного Фронту", маючи обов'язки, які іноді були далекими від завдань штатного помічника парламентаря. Натомість зарплатню вони отримували з європейських фондів.

За статтею про розкрадання державних коштів передбачено максимальне покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, штрафу в розмірі 1 млн євро та дискваліфікації.

Це додаткове покарання може бути призначене на строк до десяти років особі, обраній на момент вчинення правопорушення. Тож політична кар’єра Марін Ле Пен відтепер залежить від результатів розгляду цієї справи.

Судовий процес запланований на жовтень і листопад 2024 року.

  • У травні лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен назвала окупований Крим легітимною частиною Росії, заявивши про нібито вільне волевиявлення жителів півострова.
  • Раніше Ле Пен казала, що перемога України над РФ нібито розв'яже Третю світову війну.

ЄС
Франція
Марін Ле Пен
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