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Анонс

У Києві відбудеться публічна дискусія із бразильськими авторами у межах програми Українського ПЕН In Solidarity With Ukraine

27 серпня, 2024 вiвторок
22:56
Новини Афіша дискусії "Бразилія і Україна: чи можливі точки дотику"

Захід під назвою "Бразилія і Україна: чи можливі точки дотику" відбудеться 29 серпня о 18:30 у просторі PEN Ukraine

Зміст

Захід відбудеться в межах програми In Solidarity with Ukraine за підтримки UkraineWorld.

Еспресо - інформаційний партнер програми.

Ми продовжуємо шукати точки дотику між Україною та країнами "Глобального Півдня". Бразилія є ключовою країною Латинської Америки та учасницею BRIСS - асоціації країн, яка прагне стати альтернативою G7, і в якій, зокрема, є країна-агресорка. Чи можемо, попри це, налагоджувати розмову між нашими суспільствами та культурами?

На це запитання спробують знайти відповідь:

- Флавія Таварес — головна редакторка онлайн-каналу Meio, журналістка з понад 20-річним досвідом. Працювала в газеті Estadão, журналі Época та в бразильській редакції CNN, де обіймала посаду головної редакторки сайту. Працює переважно з темами політики та прав людини.

- Серджіу Утш - журналіст із майже 30-річним досвідом, працював у бразильських друкованих медіа, на радіо та головних телеканалах. З 2011 року працює в Лондоні як головний європейський кореспондент. Висвітлював такі гарячі теми як війни в Ізраїлі, Україні, Сирії та Іраку, терористичні атаки, кризу біженців, захоплення влади талібами в Афганістані, вибори у Франції, Німеччині та Великій Британії, Брекзіт, саміти BRICS та Великої 20-ки.

- Ґуто Пашко - режисер, сценарист і продюсер кіно- і телевізійних фільмів. 2001 року став співзасновником продюсерської компанії GP7 Cinema Ltd. Продюсував 64 аудіовізуальні проєкти, у тому числі фільми та серіали. Був режисером понад 30 фільмів, п’ять із яких присвячені темі української імміграції в Бразилію.

Модеруватиме розмову президент Українського ПЕН, філософ, головний редактор UkraineWorld, журналіст Володимир Єрмоленко.

Вхід за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/PFMyY4A4ESHNz8f96

Захід відбудеться англійською мовою без перекладу.

Візит аргентинських авторів в Україну відбувається за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". 

In Solidarity With Ukraine — програма, заснована Українським ПЕН у грудні 2022 року. Вона має на меті продемонструвати наслідки злочинів російської армії проти України та її культури, надати учасникам іноземних делегацій — письменникам, журналістам, публіцистам, культурним менеджерам та лідерам думок — відчуття контексту та розуміння нинішньої ситуації в Україні в умовах війни. Очікується, що по завершенню візитів учасники делегацій стануть амбасадорами України за кордоном, створюючи матеріали про неї в міжнародних медіа, запускаючи проєкти підтримки та встановлюючи сталі зв'язки з українськими культурними, громадськими та правозахисними організаціями.

З грудня 2022 року Український ПЕН прийняв у Києві та організував поїздки на деокуповані території для письменників і журналістів зі США, Великої Британії, Литви, Польщі, Італії, Хорватії, Франції, Чехії, Іспанії, Бельгії, Латвії, Нідерландів, індії, ПАР, Аргентини. Чотири візити у рамках програми 2023 року було організовано спільно з Українським інститутом за підтримки Prague Civil Society Centre.

Теги:
Суспільство
Бразилія
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