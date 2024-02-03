У столичному передмісті Коцюбинське дві громади Московського патріархату перейшли до ПЦУ
У селищі Коцюбинське Бучанського району Київської області в суботу, 3 лютого 2024 року, до Православної церкви України перейшли релігійні громади Української православної церкви Успіння Божої Матері та парафії на честь святого Великомученика Георгія Побідоносця
Ці парафії раніше підпорядковувалися Київській єпархії УПЦ Московського патріархату, повідомив громадський діяч, ексголова Києво-Святошинської РДА Сергій Возний.
"Сьогодні у селищі Коцюбинському Київської області було проведено збори двох парафій, які перейшли до ПЦУ! Релігійні громади Української православної церкви Успіння Божої Матері та парафії на честь святого Великомученика Георгія Побідоносця Київської єпархії православної церкви проголосували за вихід з лав УПЦ МП", - йдеться у повідомленні.
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Як наголосив Возний, "розширюється кількість храмів, де більше ніколи не звучатиме молитва мовою окупантів і вбивць".
"Тільки українська молитва, за Україну і її людей! За перемогу і мир! Громадо Коцюбинського - дякую вам за українську позицію і за мудрість!" - підсумував ексголова Києво-Святошинської райдержадміністрації.
- Нагадаємо, ПЦУ оприлюднила церковні свята в лютому за новоюліанським календарем.
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