Україна повернула додому 9 дітей та 20-річного хлопця
У п'ятницю, 27 вересня, на підконтрольну територію України повернули дев'ять дітей віком від від 13 до 17 років, а також 20-річного хлопця
Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, дітей вдалось повернути завдяки реалізації плану президента України Bring Kids Back UA та за посередництва Катару. Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання.
"Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти. Повернуті українці - з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму", - йдеться у повідомленні.
Лубінець зазначив, що деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного вторгнення РФ перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом окупаційна влада вивозила їх до Скадовська та Росії.
"Один із хлопців, який сьогодні повернувся на рідну землю, втратив тата, який захищав Україну під час російського вторгнення. Дехто з дітей - нарешті за тривалий час обійме рідних, які віддано несуть службу в різних структурах України. Дехто - повернувся до дідуся з бабусею, адже саме вони можуть подарувати щасливе дитинство на рідній землі", - написав омбудсмен.
Він також наголосив, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. Правоохоронці своєю чергою зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали українські діти.
- Нагадаємо, що вранці у французьких ЗМІ з'явилось повідомлення, що Катар нібито оголосив про досягнення угоди з Україною та Росією "щодо обміну тринадцятьма дітьми" під своєю егідою. Натомість омбудсмен Дмитро Лубінець категорично заперечив цю інформацію.
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