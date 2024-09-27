Україна повернула додому 9 дітей та 20-річного хлопця

Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, дітей вдалось повернути завдяки реалізації плану президента України Bring Kids Back UA та за посередництва Катару. Деякі з дітей мають інвалідність та тяжкі захворювання.

"Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти. Повернуті українці - з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму", - йдеться у повідомленні.

Лубінець зазначив, що деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного вторгнення РФ перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом окупаційна влада вивозила їх до Скадовська та Росії.

"Один із хлопців, який сьогодні повернувся на рідну землю, втратив тата, який захищав Україну під час російського вторгнення. Дехто з дітей - нарешті за тривалий час обійме рідних, які віддано несуть службу в різних структурах України. Дехто - повернувся до дідуся з бабусею, адже саме вони можуть подарувати щасливе дитинство на рідній землі", - написав омбудсмен.

Він також наголосив, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. Правоохоронці своєю чергою зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали українські діти.