Катар повідомив, що домовився з Україною та Росією про обмін дітьми

Про це пише Le Monde.

"Дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми сім'ями в Україні ", - заявив катарський чиновник AFP.

Він уточнив, що четверо неповнолітніх возз'єднаються зі своїми сім'ями в Росії.

Вік дев'ятьох дітей, які повернуться в Україну, від 12 до 17 років. Дітям, які поїдуть до Росії, від 2 до 7 років.

За словами джерела видання, усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз’єднанням зі своїми родинами.

Для довідки: Катар, як посередник у питанні обміну дітей, з липня 2023 року допомагав репатріювати українських дітей, які Росія незаконно вивезла на свою територію з початку вторгнення в лютому 2022 року.

За оцінками України, 20 000 українських дітей "депортовані або примусово переміщені" до Росії, хоча загальна кількість може бути набагато більшою, оскільки ця цифра стосується лише офіційно ідентифікованих дітей. За даними Києва, наразі близько 400 із них повернули.