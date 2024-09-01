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Вертоліт Мі-2 Харківського університету Повітряних сил зазнав аварії: загинули дві людини

Катерина Єсікова
1 вересня, 2024 неділя
21:42
Суспільство гелікоптер Мі-2 АМ-1

Під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2 Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба

Зміст

Про це повідомляє навчальний заклад. 

"Родина університету зазнала непоправної втрати - екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України. Командування університету та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

"До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - додали у навчальному закладі.

  • Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.

  • Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, загинув пілот Олексій Месь.

Теги:
Україна
Харків
ЗСУ
Військові новини
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