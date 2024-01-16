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Відновлення і вишкіл: ЦАХАЛ виводить із Гази одну з чотирьох дивізій

16 січня, 2024 вiвторок
03:21
Війна в Ізраїлі ізраїльські солдати

Армія оборони Ізраїлю вивела 36-ту дивізію з Гази для відновлення і навчання, залишивши три інші дивізії, які воюють проти ХАМАСу

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ.

Виведення дивізії є частиною планів ЦАХАЛу щодо тривалої війни проти ХАМАСу при збереженні боєздатності військ.

Підрозділи дивізії отримають коротку перерву, потім повернуться на період підготовки, після чого ЦАХАЛ вирішить, чи потрібно їх передислокувати і куди саме, згідно з останніми оцінками.

Впродовж останніх двох місяців 36-а дивізія діяла на півночі Гази, ліквідовуючи батальйони ХАМАСу.

162-а дивізія залишається на півночі Гази, проводячи зачистки з метою виявлення інфраструктури ХАМАСу і знищення або захоплення бойовиків, що залишилися; 99-а дивізія діє в центральній частині сектора; 98-а дивізія бореться з ХАМАСом в районі Хан-Юніса на півдні Гази.

  • 13 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", а війна з ХАМАС триватиме, і навіть Верховний суд ООН не зможе її зупинити.
  • Увечері 15 січня між озброєними людьми та військовими ЦАХАЛ на кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина, в результаті якої є поранені.
Ізраїль
Сектор Гази
Хамас
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