Відновлення і вишкіл: ЦАХАЛ виводить із Гази одну з чотирьох дивізій

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ.

Виведення дивізії є частиною планів ЦАХАЛу щодо тривалої війни проти ХАМАСу при збереженні боєздатності військ.

Підрозділи дивізії отримають коротку перерву, потім повернуться на період підготовки, після чого ЦАХАЛ вирішить, чи потрібно їх передислокувати і куди саме, згідно з останніми оцінками.

Впродовж останніх двох місяців 36-а дивізія діяла на півночі Гази, ліквідовуючи батальйони ХАМАСу.

162-а дивізія залишається на півночі Гази, проводячи зачистки з метою виявлення інфраструктури ХАМАСу і знищення або захоплення бойовиків, що залишилися; 99-а дивізія діє в центральній частині сектора; 98-а дивізія бореться з ХАМАСом в районі Хан-Юніса на півдні Гази.