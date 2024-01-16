В ЦАХАЛ повідомили про стрілянину на кордоні Ізраїлю та Єгипту: є поранені
Між озброєними людьми та військовими ЦАХАЛ на кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина, в результаті якої є поранені
Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
"Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем, що прилягає до Ніцана", — йдеться у повідомленні.
Як пише ЦАХАЛ, військовослужбовці, які перебували поблизу міста Ніцана, яке розташоване на півдні країни, відкрили вогонь у бік озброєних та зафіксували влучання.
Згодом стало відомо про поранену військовослужбовицю зі сторони Ізраїлю. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, вона отримала легке поранення під час перестрілки.
"Її евакуювали до лікарні для надання медичної допомоги, про що повідомили її родину", — додали в заяві.
- 13 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кордон між Єгиптом і Газою "повинен бути закритий", а війна з ХАМАС триватиме, і навіть Верховний суд ООН не зможе її зупинити.
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