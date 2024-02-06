Вилучення транспорту на потреби армії: про що йдеться в новому законопроєкті

Уряд вніс на розгляд до парламенту новий законопроєкт №10449, спрямований на вдосконалення правил мобілізації та військової служби. Цей документ також містить поправки, які стосуються процедури вилучення рухомого майна у громадян для потреб Збройних Сил.

Оновлений варіант документу містить термін "військово-транспортний обов'язок", що передбачає право на вилучення транспортних засобів від установ та у громадян на користь Збройних Сил. Ця ж норма є в чинному законодавстві, за винятком уточнення про водний транспорт.

"Військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою (далі – транспортні засоби) і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи…. а також на громадян - власників транспортних засобів", – прописано в тексті законопроєкту.

Однак, в документі додатково прописано, що порядок виконання цього обов'язку, встановлення норм безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів та техніки під час мобілізації та у період воєнного часу регламентується урядом.

Кабмін також пропонує додати ще декілька нових норм. Так, визначені міністерства, служби та установи мають надавати відомості про види транспортних засобів та техніки, яка може бути використана для доукомплектації ЗСУ та інших військових формувань в особливий період:

МВС України - забезпечувати подання до ТЦК СП відомостей про зареєстровані транспортні засоби (ця норма є в чинному законодавстві, однак має незначні відмінності);

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України - забезпечувати подання до ТЦК СП відомостей про зареєстровані водні транспортні засоби;

Держпродспоживслужба України - визначати порядок та забезпечувати подання до ТЦК СП відомостей про зареєстровану сільськогосподарську техніку, самохідні шасі, дорожньо-будівельні машини тощо.

На ці норми звернув свою увагу народний депутат Ярослав Железняк. У своєму дописі в Телеграм-каналі він зазначив, що підприємствам та бізнесам, які діють у галузі логістики, будівництва та агропромисловості, слід уважно спостерігати за розвитком ситуації. "Одразу звернув увагу на пункт, про на який мало хто акцентував увагу: про вилучення транспортних засобів. І обмеження їхнього використання. Звичайно може це мова йде про невеликий перелік транспорту (тут бачу і трактори, с/г та будівельна техніка попадає), але виглядає не дуже", - наголосив Железняк.

Крім цього, планують додати ще одну норму. Із початку загальної мобілізації заборонено відправляти в інші області та за кордон транспортні засоби, які призначені для доукомплектації ЗСУ чи інших військових формувань протягом особливого періоду, та перебувають на обліку в ТЦК СП. Заборонено також передачу прав власності юридичним особам або громадянам, в оренду (лізинг), використання як застави для кредитів та гарантій перед банківськими установами, а також будь-які інші дії, що перешкоджають передачі цих транспортних засобів військовим формуванням.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

19 грудня 2023 року Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативних законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.