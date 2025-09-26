Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі

26 вересня, 2025 п'ятниця
17:34
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі

Дах — це не лише захист будинку від дощу та снігу, а й ключовий елемент, що впливає на комфорт і довговічність усієї споруди

Зміст

Щоб покрівля служила десятиліттями, важливо правильно підібрати пиломатеріали для її основних елементів.

Крокви — основа даху

Найбільше навантаження бере на себе саме кроквяна система. Для неї використовують брус перерізом 50×150 мм, 50×200 мм або більший — залежно від проєкту. Найчастіше застосовують сирий матеріал, адже це оптимальний варіант за ціною й доступністю.

Обрешітка — база для покрівельного матеріалу

Обрізна дошка використовується для створення решетування під металочерепицю, шифер чи інші покриття. Від її якості залежить, наскільки рівно та надійно ляже дахове покриття. Зазвичай обирають дошку товщиною 25–30 мм. Для тих, хто планує будівництво, радимо купити пиломатеріали у перевіреного постачальника.

дошки

Прогони та мауерлат

Ці елементи відповідають за передачу навантаження від даху на стіни. Тут застосовують брус великого перерізу (100×100 мм, 150×150 мм). Важливо, щоб деревина була без значних тріщин і скручувань.

Рейка для контробрешітки

Тонкі рейки створюють вентиляційний зазор між обрешіткою та покрівельним матеріалом. Це захищає деревину від вологи й подовжує термін служби покрівлі.

Теплоізоляція та вентиляція даху

Окрім основних конструктивних елементів, важливо враховувати й умови експлуатації. Дах має не лише тримати навантаження, а й "дихати". Для цього застосовують правильну систему утеплення та вентиляції: між кроквами закладають теплоізоляційні матеріали, а дерев’яні елементи залишають з проміжками для циркуляції повітря. Це захищає покрівлю від вологи та запобігає появі цвілі.

Сирі чи сухі пиломатеріали?

Найчастіше для будівництва даху беруть саме сирі пиломатеріали — це звична практика та найбільш доступний варіант для клієнтів. Проте для тих, хто хоче мінімізувати ризики усадки та деформацій, є й альтернатива — суха деревина після камерної сушки. У нас доступні обидва варіанти, тож ви можете обрати оптимальний під ваш проєкт.

будівництво дошки

Як уникнути помилок

Часто економія на якості матеріалу призводить до додаткових витрат у майбутньому. Тому важливо купувати пиломатеріали у перевірених постачальників, які гарантують стабільну якість та чесність у відвантаженні.

Де замовити матеріали для покрівлі

Щоб спростити вибір і закупівлю, радимо обрати брус і дошка для покрівлі в інтернет-магазині Woodmax — тут є все необхідне для будівництва даху, з доставкою по Києву та області.
 

