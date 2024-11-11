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З 10 населених пунктів Харківщини оголосили примусову евакуацію дорослих

Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
13:09
Новини евакуація

Влада Харківської області 11 листопада оголосила примусову евакуацію всього дорослого населення з 10 населених пунктів Борівської громади

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Зокрема, евакуації підлягають мешканці селища Борова. 

На півночі громада межує з Куп'янським районом Харківської області, де нині тривають найактивніші бойові зіткнення, а також на півдні - з Лиманською громадою Донецької області. 

За словами Синєгубова, з 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуювали в безпечні місця понад 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина, а також 1181 жителя селищ та сіл з Борівського напрямку, з них - 137 дітей.

  • Станом на 23 жовтня повідомлялось, що евакуації з населених пунктів Куп'янського напрямку підлягають 9 тис. людей, однак через руйнування ворогом переправ темпи евакуації знизилися.
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