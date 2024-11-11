З 10 населених пунктів Харківщини оголосили примусову евакуацію дорослих

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Зокрема, евакуації підлягають мешканці селища Борова.

На півночі громада межує з Куп'янським районом Харківської області, де нині тривають найактивніші бойові зіткнення, а також на півдні - з Лиманською громадою Донецької області.

За словами Синєгубова, з 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуювали в безпечні місця понад 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина, а також 1181 жителя селищ та сіл з Борівського напрямку, з них - 137 дітей.