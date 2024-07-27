За сприяння НАТО в Україні з'являться 5 реабілітаційних центрів

З такою обіцянкою міністр оборони України Рустем Умєров виступив на І Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність", що проходив 27 липня 2024 року у Києві, передає Укрінформ.

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"Буде розроблена і впроваджена ефективна система реабілітації, яка допоможе військовослужбовцям повернутися до служби після травм та хвороб. Це включатиме програму ментального відновлення військових. Наша мета - забезпечити оптимальну реабілітацію залежно від того, чи людина повертається до строю, чи буде переходити в цивільне життя", - сказав міністр.

Зокрема, невдовзі в Україні почнуть працювати п'ять реабілітаційний центрів за стандартами НАТО.