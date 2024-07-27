За сприяння НАТО в Україні з'являться 5 реабілітаційних центрів
Україна разом із НАТО завершить створення п'яти центрів проєкту "Реноватор"
З такою обіцянкою міністр оборони України Рустем Умєров виступив на І Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність", що проходив 27 липня 2024 року у Києві, передає Укрінформ.
Читайте також: "Віримо в ЗСУ" - це шкідлива мантра, треба навпаки - "Готуйтеся ставати ЗСУ!", - ветеран Дмитро Вербич
"Буде розроблена і впроваджена ефективна система реабілітації, яка допоможе військовослужбовцям повернутися до служби після травм та хвороб. Це включатиме програму ментального відновлення військових. Наша мета - забезпечити оптимальну реабілітацію залежно від того, чи людина повертається до строю, чи буде переходити в цивільне життя", - сказав міністр.
Зокрема, невдовзі в Україні почнуть працювати п'ять реабілітаційний центрів за стандартами НАТО.
- На цьому ж Конгресі президент України Володимир Зеленський заявив, що лікарям, які не закінчували військову кафедру, але проходять військову службу, все одно надаватимуть первинне офіцерське звання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе