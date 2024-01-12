Зазвичай Британія такого не робить: британський полковник Грант про угоду у сфері безпеки з Україною
Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант зазначив, що це історична угода, яка була підписана сьогодні 12 січня Володимиром Зеленським та Ріші Сунаком про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Це історична угода, тому що зазвичай Британія такого не робить. Для нас це щось незвичайне, адже, вийшовши з ЄС, хоча ми члени НАТО, зараз ми говоримо про домовленість з країною, яка не є членом Альянсу. Звичайно, є певні протиріччя Великої Британії, які ставлять питання: для чого нам це? Але я знаю, що багато людей, з якими я спілкуюся, вони вітали таку угоду, бо вважали, що Велика Британія не робить все, що може для України. Тому це історична угода", - прокоментував полковник армії Великої Британії у відставці.
Глен Грант додав, що перед Другою світовою війною у Великої Британії була подібна угода.
- 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва. Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".
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