Зазвичай Британія такого не робить: британський полковник Грант про угоду у сфері безпеки з Україною

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це історична угода, тому що зазвичай Британія такого не робить. Для нас це щось незвичайне, адже, вийшовши з ЄС, хоча ми члени НАТО, зараз ми говоримо про домовленість з країною, яка не є членом Альянсу. Звичайно, є певні протиріччя Великої Британії, які ставлять питання: для чого нам це? Але я знаю, що багато людей, з якими я спілкуюся, вони вітали таку угоду, бо вважали, що Велика Британія не робить все, що може для України. Тому це історична угода", - прокоментував полковник армії Великої Британії у відставці.

Глен Грант додав, що перед Другою світовою війною у Великої Британії була подібна угода.