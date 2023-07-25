Незаконно засуджену кримську журналістку Данилович перевели до в'язниці у РФ
Кримську журналістку, громадську активістку та медсестру з Феодосії Ірину Данилович, яку росіяни в Криму незаконно засудили до 7 років ув'язнення, етапували до в'язниці в РФ
Про це Суспільному Крим повідомив батько журналістки Бронислав Данилович.
За його словами, 24 липня Ірину вивезли з СІЗО Сімферополя у невідомому напрямку.
"Вчора все-таки вивезли Ірину, не знаємо куди, але скоріш за все в Краснодар. Не знаю як вона перенесла етап. Тиждень тому на побаченні вона мені говорила, що етап може не витримати через біль і свист у вусі", - розповів він.
Чоловік зазначив, що його дочка не отримувала в СІЗО медичної допомоги, попри 8 місяців хвороби.
"Протягом 8 місяців хвороби її жодного разу не оглянув ЛОР-лікар. Їй також не повернули викрадені працівниками СІЗО особисті дозволені речі. Навіть вкрали книгу віршів В.Полозкової, мотивуючи тим, що вона має проукраїнську позицію", — додав Данилович.
- 28 грудня 2022 року "Феодосійський міський суд" оголосив вирок у справі медсестри й журналістки Ірини Данилович. Її "засудили" до 7 років позбавлення волі за звинуваченням у зберіганні саморобного вибухового пристрою.
- МЗС України рішуче засудило "вирок" Данилович. Там наголосили, що під час перебування в ув’язненні та протягом судового "розгляду справи" були зафіксовані неодноразові випадки застосування стосовно Данилович засобів морального й фізичного тиску, а також відверте ігнорування необхідності надання медичного догляду.
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