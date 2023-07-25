Про це Суспільному Крим повідомив батько журналістки Бронислав Данилович.

За його словами, 24 липня Ірину вивезли з СІЗО Сімферополя у невідомому напрямку.

"Вчора все-таки вивезли Ірину, не знаємо куди, але скоріш за все в Краснодар. Не знаю як вона перенесла етап. Тиждень тому на побаченні вона мені говорила, що етап може не витримати через біль і свист у вусі", - розповів він.

Чоловік зазначив, що його дочка не отримувала в СІЗО медичної допомоги, попри 8 місяців хвороби.

"Протягом 8 місяців хвороби її жодного разу не оглянув ЛОР-лікар. Їй також не повернули викрадені працівниками СІЗО особисті дозволені речі. Навіть вкрали книгу віршів В.Полозкової, мотивуючи тим, що вона має проукраїнську позицію", — додав Данилович.