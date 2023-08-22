Незаконно затримували й катували херсонців: "коменданту" окупаційних військ РФ і його підлеглому оголошено підозру
У вівторок, 22 серпня, полковнику, заступнику командира 22-го армійського корпусу берегових військ ВМФ РФ та підпорядкованому йому військовослужбовцю російської армії повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що у квітні 2022 року під час тимчасової окупації Херсона полковника російської армії призначили на посаду "коменданта окупаційної військової комендатури Херсонської області". У своєму підпорядкуванні він мав щонайменше 25 осіб, серед яких й ідентифікований військовослужбовець РФ.
Координуючи спільні дії своїх підлеглих, "комендант" забезпечував окупаційний режим у регіоні та створював видимість допомоги місцевому населенню. Проте насправді за його наказом українців незаконно затримували та звозили до створеної катівні, яку облаштували у підвальному приміщенні захопленої будівлі Херсонського апеляційного суду.
За даними слідства, там людей піддавали жорстоким катуванням, застосовуючи психологічне та фізичне насильство, утримували у нелюдських умовах без їжі та води та схиляли до співпраці з окупаційною владою. Безпосередній нагляд за утримуваними херсонцями здійснював, зокрема, підозрюваний російський військовослужбовець.
За вказівками "коменданта" він періодично виходив за межі обов’язків "спостерігача" й особисто допитував та застосовував тортури до незаконно ув’язнених.
Фото: Офіс генпрокурора
Як зазначають в Офіс генпрокурора, від їхніх злочинних дій лише у період з травня по липень 2022 року постраждало щонайменше 12 цивільних. Двох людей закатували до смерті.
На підставі зібраних доказів так званому коменданту оголосили про підозру за віддання наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів та звичаїв війни, що поєднані з умисним вбивством. Дії його підлеглого кваліфіковано як жорстоке поводження з цивільним населенням.
Зараз встановлюються інші військові армії РФ, причетні до вчинення цих злочинів.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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